Massive Attack выпустит самоуничтожающийся сингл c песней Егора Летова

13:24

Трип-хоп группа Massive Attack представила кавер-версию на песню «Всё идёт по плану» Егора Летова на рентгеновском снимке.

Кавер на русском языке был сыгран группой впервые в июле 2013 года на одном из концертов. И только сейчас он получил официальный релиз, в виде арт-объекта, навеянного, видимо, недавними перфомансами художника Бэнкси. Участники группы утверждают, что композицию на рентгеновском снимке можно прослушать примерно 10-15 раз, а потом она исчезнет, сообщает Nashe.Ru.

Всего будет выпущено 10 «аудио-снимков» для продажи и еще один для архива бибилиотеки «Library of Dangerous Thoughts».

