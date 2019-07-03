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Massive Attack выпустит самоуничтожающийся сингл c песней Егора Летова

13:24 3.07.2019
Massive Attack выпустит самоуничтожающийся сингл c песней Егора Летова
Егор Летов. Фото с сайта gr-oborona.ru
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Трип-хоп группа Massive Attack представила кавер-версию на песню «Всё идёт по плану» Егора Летова на рентгеновском снимке.

Кавер на русском языке был сыгран группой впервые в июле 2013 года на одном из концертов. И только сейчас он получил официальный релиз, в виде арт-объекта, навеянного, видимо, недавними перфомансами художника Бэнкси. Участники группы утверждают, что композицию на рентгеновском снимке можно прослушать примерно 10-15 раз, а потом она исчезнет, сообщает Nashe.Ru.

Всего будет выпущено 10 «аудио-снимков» для продажи и еще один для архива бибилиотеки «Library of Dangerous Thoughts».
 

Темы: Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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Комментарии читателей
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03.07.2019, 14:30
Гость: Оллес

А записать хоть одну просто Песню - слабо??...все бездарный навоз какой-то...
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