Седьмой фестиваль Park Live стал местом семейного досуга москвичей

В седьмой раз в Москве прошел международный музыкальный фестиваль Park Live

И уже во второй раз это событие состоялось в самом живописном уголке Москвы, на набережной Москвы-реки в Парке Горького.

Хэдлайнерами фестиваля в этом году стали Bring Me The Horizon, 30 Seconds To Mars и Die Antwoord. Правда последний хэдлайнер должен был быть совсем другим - The Prodigy, однако суицид вокалиста Кита Флинта, изменил планы не только группы, но и организаторов различных мероприятий с их участием.

В итоге, место The Prodigy заняли Die Antwoord, и, забегая вперед, пожалуй это было самым лучшим решением.



Park Live 2019

Сам фестиваль не только расширил свою территорию, но и внес небольшое изменение в правила. Дети до 10 лет могли прийти на фестиваль с родителями совершенно бесплатно. В итоге Park Live на три дня стал, пожалуй, самым душевным местом для проведения семейного досуга в минувшие выходные.



30 Seconds To Mars

И мы тут говорим не только о тоннах продоваемого мороженного, но и о различных активностях, которыми шебутные отпрыски могли себя развлечь. Пожалуй, наиболее любимым местом для них стал сухой бассейн, расположившийся в зоне одного из спонсоров фестиваля. Там же за публикацию фото в соцсети можно было получить различные призы. Место пользовалось спросом не только у детей, но и у более взрослых зрителей, которые буквально ныряли в нежно голубые шарики.



Park Live 2019

Также можно было поиграть в "Угадай мелодию", записать собственный трек и собственноручно создать футболку с уникальным рисунком. А в перерывах послушать хорошую музыку и познакомиться с отличными коллективами.

Некоторые из гостей Park Live приезжают в Россию с завидной регулярностью, например те же Bring Me The Horizon, 30 Seconds To Mars и Die Antwoord, а также Nothing But Thieves. Однако, по сложившейся уже традиции, фестиваль представил и множество артистов, которые в наших краях еще не были, однако, как выяснилось, они обладают достаточной фанатской базой.



SWMRS

Харизматичные панки SWMRS, нежные Elder Island, забавные браться AJR, готичная Pale Waves - все они были встречены публикой очень тепло, и скорее всего приобрели новых поклонников после своих сетов.

Но самое вкусное было припасено на последний фестивальный день - Missio, Fever 333, MO. Американские электронщики Missio буквально порвали публику своей энергетикой, следующие за ними хардкорщики Fever 333 не только повысели градус накала в публике, но и сделали фестиваль немного политизированным, подвергнув критике американские власти и общество. А между делом вокалист Fever 333 передвигался по сцене со скоростью Флэша, залезал на близстоящие деревья и уходил петь в толпу.



MO

Очаровательная Карен Мари Эрстед, более известная как МО, дала необходимую передышку публике перед выходом хэдлайнера. При этом она продолжила дело, начатое Fever 333, начав свое выступление практически из толпы поклонников, счастью которых не было предела.

Единственным российским представителем в этот раз стал Дельфин, который был послеедним артистом перед Die Antwoord.



Die Antwoord

Как мы писали ранее, приглашение этих безбашенных музыкантов из ЮАР на место выбывших The Prodigy, оказалось наилучшим решением. Die Antwoord далеко не новички в России, они выступали на том же Park Live в 2014 году, да и сольно они приезжают с завидной регулярностью. Дело в том, что им еще не удавалось показать свой размах и привезти полноценное шоу. И вот наконец-то благодаря стечению обстоятельств, это произошло.



Die Antwoord

Нинзя и Йоланди, конечно, и вдвоем те еще сумасброды. Но на большой сцене, где специально для них создали второй ярус (под диджея и подтанцовку) и с тематическим видеорядом, их сет буквально "сносил крыши". Пожалуй, так толпа не прыгала даже под Гетту год назад. Разумеется, сами хэдлайнеры от них не отставали! После такого выступления будет очень непросто вернуться к их концертам в рядовых столичных клубах, даже если это Stadium.



Park Live 2019

Всем, кто так или иначе связан с музыкальной индустрией, известно - фестивали делать в России, дело неблагодарное. В нашей стране до сих пор нет так называемой фестивальной культуры, которая широко развита в Европе.

Именно поэтому хочется поблагодарить всех, кто работает из года в года над трехдневным чудом под названием Park Live. Три раза менялась "прописка" фестиваля, его "минировали", концерты музыкантов проводились зачастую в экстримальных погодных условиях, но он похоже выдержал все и даже больше.



Park Live 2019

И мы от всего сердца надеемся, что фестиваль отметит свой 10-летний юбилей, и будет радовать москвичей и гостей столицы самой лучшей музыкой из различных уголков планеты!

Фото: Наталья Ступникова