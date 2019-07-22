RAMMSTEIN. 29 июля, БСА Лужники

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Спустя 10 лет группа выпускает новый альбом и отправляется в стадионный тур по Европе в поддержку пластинки!

17 сентября группа RAMMSTEIN опубликовала новость на своих сайтах: «Почти готов! Оркестр и хор записываются в Минске для седьмого альбома». Практически десять лет пришлось ждать поклонникам RAMMSTEIN долгожданного альбома после предыдущей пластинки Liebe Ist Für Alle Da.

Неудивительно, что анонс выхода нового альбома (запланирован на май 2019 года) распространился в мировой прессе молниеносно. Коллектив не перестает подогревать интерес к релизу пластинки: делится процессом записи предстоящего альбома в социальных сетях, публикует кадры из нового видеоклипа.

Но RAMMSTEIN на этом не останавливается: с появлением информации о их еще безымянном альбоме группа объявила о первом в истории коллектива стадионном туре, который начнется в мае этого года. Новость вызвала ажиотаж среди поклонников: в первый день было продано более 800 000 билетов, а также объявлены дополнительные даты.

Впервые в истории концертов в России организатор - концертное агентство TCI -анонсировал Sold Out стадионного шоу спустя менее чем две недели с начала продаж. Даже спустя несколько месяцев после объявления аншлагов на российские концерты, ажиотаж вокруг предстоящих шоу не стихает. В связи с многочисленными обращениями поклонников группа RAMMSTEIN приняла решение о переносе московского шоу на самую крупную площадку страны - Большую Спортивную Арену «Лужники».

Шоу RAMMSTEIN давно известны своей зрелищностью, невероятными декорациями, эффектами, ставшими визитной карточкой группы. Могут ли чем-то еще удивить всемирно известные музыканты? Определенно могут! Для предстоящего тура разрабатывается абсолютно новая сцена и спецэффекты.