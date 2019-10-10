Популярный диджей Fatboy Slim превратил речь Греты Тунберг в песню

12:17

Культовый британский электронщик Fatboy Slim (в миру Норман Кук) использовал в своем концертном миксе скандальную речь школьницы из Швеции Греты Тунберг на саммите ООН.

Обвинительные слова школьницы в адрес сильных мира сего, убивших климат, музыкант наложил на свой хит 1998 года «Right Here, Right Now», сообщает Ридус. Вышло невероятно органично, поскольку речь Греты Тунберг легла практически идеально на этот трек.

Помог музыканту тот факт, что активистка в качестве своеобразного рефрена задействовала в своей речи фразу «здесь и сейчас». Сет прошел 4 октября в английском городе Гейтсхед. Микс Кука был воспринят на ура.

Своеобразный «Плач Ярославны» в ООН подаче Тунберг уже становился объектом музыкальных пародий. Не так давно в YouTube появилась ее речь в дэд-металлическом обрамлении.