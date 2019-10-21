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На выступлении группы «Алиса» задержаны десятки человек

14:05 21.10.2019
На выступлении группы «Алиса» задержаны десятки человек
Константин Кинчев © KM.RU, Даниил Ремизов

Массовыми задержаниями обернулось выступление группы «Алиса» в Череповце на фестивале памяти Александра Башлачева «Время колокольчиков».

Во время исполнения «Алисой» песни «Моё поколение» 19 октября в Ледовом дворце Череповца наиболее активные фанаты группы зажгли файеры и задымили все вокруг. Росгвардейцы попытались навести порядок, но Константин Кинчев им воспрепятствовал. «ОМОН! – обратился к росгвардейцам Кинчев. – Либо мы сейчас прекратим концерт, либо ОМОН уйдет. Ну что, скорее всего, м закончили выступать. Спасибо за внимание! А, ушли… Не надо было сюда так набегать. Что здесь за законы в Череповце – непонятно, ё-моё, ХХI век. Как при «совке» живем. А, опять пошли. Ну, тогда, всего доброго, спасибо за внимание».

Тем не менее, выступление «Алисы» все же продолжилось. В общей сложности были задержаны 28 человек по 10-ти из которых составлены протоколы об административных правонарушениях. «Один материал был составлен по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), девять - по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Кроме того, был составлен ряд административных материалов по статье 20.4 КоАП о нарушении требований пожарной безопасности, они направлены в отдел надзорной деятельности МЧС России для принятия решения», - отметил собеседник агентства «Интерфакс» из УВД Вологодской области.

Темы: Вологодская область, Чрезвычайные происшествия, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире рок-музыки
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Комментарии читателей
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21.10.2019, 16:22
Гость: Чапай

Лучше бы задержали саму группу, чтобы всякую хрень не пели...
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