Пикник «В руках великана»

Исполнитель: Пикник, Название: «В руках великана», Стиль: готик-рок, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

Предыдущие студийные альбомы «Пикника» составляют своеобразную трилогию. Для «Певца декаданса» характерна эстетизация смерти, порока и увядающей красоты. В «Чужестранце» «Пикник» обращался к теме изгнанничества – в самом широком смысле этого слова. «Искры и канкан» апеллировали к грозной, но вдохновляющей революционной эпохе.

Что общего между этими пластинками? Отверженные всеми герои, на которых еще держится этот мир, о которых так упоенно Эдмунд Шклярский спел в песне «Последний из могикан». Ее своеобразное продолжение находим в открывающей новую пластинку песне «Счастливчик», где с затаенным ликованием поется о неудачнике, у которого «всё потеряно – оттого на душе легко». Вещь получилась довольно веселой – если только вообще можно вести речь о категории веселья применительно к «Пикнику».

От «Счастливчика» мост переброшен к песне «В руках великана». Беспомощность далеко не всегда является приметой никчемности. Образ «сломанных игрушек в руках великана» амбивалентен. Если смотреть на него с точки зрения атеиста или агностика, то можно трактовать эту подробность как злую силу, приходящую извне и подчиняющего себе персонажей. Для верующих же людей «великан» - это символ Бога, утешающего и защищающего израненные души.

Почти во всех песнях альбома герои, признавшие свою слабость, находятся под покровительством высших сил – будь то мистическое «сияние» в одноименной песне, моральный закон японского воина («Душа самурая меч») или предначертанный свыше Путь («Такая их карма»). И, напротив, если ты слишком полагаешься на свои силы, то будь готов споткнуться на какой-нибудь смехотворной мелочи (отравление на пакгаузе в «Фильм окончен»).

Любовь – это тоже свое рода подчинение и готовность играть по правилам игры своего избранника. Об этом – лучшие песни альбома «Лиловый корсет» и «Разноцветные ленты». Первая из них продолжает болезненно прекрасную «Вплети меня в свое кружево» из «Певца декаданса». Вторая сделана по модели народной песни и ничуть не уступает перепетым «Пикником» «Любо, братцы, любо» и «Ой, то не вечер».

Очень трудно, поднимая такие щекотливые темы, удержаться от нравоучений. «Пикнику» это удается – главным образом за счет театрализованной развязки диска, состоящей из двух композиций – «Эпизод №10» и «Grand Finale». Если ты способен низвести самые сокровенные вещи до уровня театра абсурда, то у тебя есть шанс спасти их от поругания случайно прикоснувшимися к ним профанами.

Столичной публике альбом будет представлен в "Крокус Сити Холле" 8 ноября.