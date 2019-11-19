Армен Григорян («Крематорий»): «Мы обращаемся к вышестоящим органам в поисках здравого смысла в их указах»

У группы «Крематорий» есть для вас пара важных новостей

Двадцать третьего ноября команда отиетит свое 36-летие большим концертом в «ГлавКлубе». А 20 ноября в Московском доме книги состоится презентация книги Армена Григоряна «Призраки Крематория» (начало в 21.00). Об этом Армен Григорян рассказал в небольшом эксклюзином интервью нашему порталу

Армен Григорян

KM.RU: Обычно рок-группы (да и то не все) отмечают большими концертами свои юбилеи. Вы же обычно с помпой празднуете на сцене каждый день рождения «Крематория». Почему так сложилось?

- С нашим-то названием каждый прожитый год — уже героическое событие! А на четвёртом десятке — так и вовсе эпический праздник! Поэтому масштабы торжеств поэтапно и неуклонно растут.

KM.RU: Ваши крупные концерты славятся своими креативными шоу. Что готовите на этот раз? И чем будет примечателен сет-лист?

- Строгую программу с плейлистом мы не практикуем уже лет десять. В зависимости от места проведения, времени года, атмосферы зала и собственных ощущений, я формирую репертуар по «ходу пьесы». Наследие у нас объёмное, метод представления испытан абсолютно, что позволяет превращать каждый концерт в импровизированное действо, и по опыту — занятное, как для исполнителя, так и для зрителя. На праздничное выступление в Москве мы пригласили группу артистов, которые исполнят роли известных героев наших песен. 23 ноября в костюмированном шоу непосредственное участие примут и музыканты!

KM.RU: На концертах в рамках песни «Света» вы обычно разыгрываете незабываемую мизансцену о корыстолюбивой героине песни, и текст каждый раз отличается. Это импровизация или вы каждый раз готовитесь заранее? И не собираетесь ли показать другие песни с аналогичными «фишками» - очень уж впечатляюще это выглядит?

- Действительно, несколько опусов, включая этот, написаны, условно говоря, со свободным текстом, строчки можно легко менять и даже вставлять разговоры с музыкантами, которые со сцены озвучивают своё мнение об актуальных вопросах дня! Вопросы к ним берутся буквально из новостной ленты Яндекса!



KM.RU: Однажды на концерте вы помянули в одном из этих диалогов Константина Эрнста. Почему именно его и считаете ли вы его косвенно ответственным за то состояние музыки, которое мы сегодня имеем в России?

- Тогда он, видимо, «держал ответ» за какое-то очередное всенародно любимое телешоу! Как правило, с вопросами на актуальные темы, горячо обсуждаемые гражданами в сети, мы «обращаемся» к вышестоящим органам, к министерству культуры и к прочим государственным учреждениям — на предмет поиска здравого смысла в их указах и постановлениях!

KM.RU: Как вам проект «Голос»? Согласились бы вы стать одним из его наставников, если бы вам предложили?

- Вы всё-таки решили меня насмешить! (смеётся)

«Крематорий»

KM.RU: В текстах песнях (равно, как и в будущей книге) у вас немало упоминаний реальных домов и районов Москвы. Хотелось бы узнать какая (или какие) из этих явок вас будоражат до сих и почему?

- Как вам удалось прочитать ещё не вышедшую книгу? У вас, похоже, сильная «киберразведка» (смеётся). Сами по себе городские местечки, не имеющие архитектурной ценности, будоражить не способны, стоят себе в качестве административных объектов мегаполиса и внимания не требуют. Но одушевить их и превратить в личную достопримечательность до конца дней смогли лишь восхитительные личности и потрясающие события, случившиеся в разных уголках Москвы, о которых я и поведал в книге.

KM.RU: Кстати о книге. Насколько я знаю, в прошлом году над ней работал известный музыкальный журналист. Вы решили отказаться от его услуг и написать автобиографию собственноручно?

- Попытки написать историю КТ возникали у журналистов разного уровня на протяжении всей истории группы! Последний труд, который можно назвать ответственным и правдивым, опубликован в 2015 году и принадлежит Михаилу Марголису. Самая подробная летопись группы «Крематория» хранится на её официальном сайте. От выпуска выжимок из уже написанного дружно решили отказаться! Издательство «Эксмо» предложило мне поделиться моими воспоминаниями, наиболее важными и судьбоносными, на что я и согласился!

Фото предоставлено организаторами концерта