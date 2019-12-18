Песни БГ разделили для прослушивания на каждый день года

13:34

Онлайн-сервис Яндекс.Музыка и издание «Сноб» объявил о запуске совместного проекта «БГ на каждый день».

Ресурс представляет собой интерактивный календарь на конец 2019-го и 2020-й годы. Каждый месяц сопровождается обложкой одного из альбомов «Аквариума»; в данный момент доступны только декабрь, январь и февраль – по всей видимости, остальные месяцы будут открываться позже.

Любому дню присвоена своя песня «Аквариума»: наведя мышку на определённое число, можно увидеть название композиции, а также послушать её. Каким образом распределялись треки, авторы не уточняют – так, например, тридцать первому декабря соответствует песня «Партизаны полной луны», а первому января – «Аделаида».

Отметим, что у БГ есть песни, целенаправленно, посвященыне Новому году: «Новогоднее поздпавление» и «Дед Мороз блюз». Также у музыканта имеется песня «Последний день августа (4D)». Будет ли в календаре она, пока непонятно.

Проект запущен в преддверии большого концерта Гребенщикова и группы «Аквариум» в Санкт-Петербурге – 19 декабря музыканты выступят на площадке «Сибур Арена». Московские же шоу пройдут в ДК им. Горбунова 21 и 22 декабря.

