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«Воскресение», 24 января, ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

14:12 20.01.2020
«Воскресение», 24 января, ГЛАВCLUB GREEN CONCERT
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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24 января нового 2020 года легендарная группа «Воскресение» выйдет на сцену ГЛАВCLUB GREEN CONCERT с программой «Воскресение. 40 лет с хвостиком»!

Праздник продолжается! Говорят, что 40 лет не отмечают, но музыканты не склонны к суевериям, и вдохновленные горячим приёмом публики на юбилейном концерте, решили сыграть ещё один праздничный концерт в Москве. Этим большим концертом отметим сразу и прошедший день рождения, и Новый Год, и даже встретим Год Крысы по восточному календарю, который как раз и наступит под последние аккорды концерта.

Группу «Воскресение» по праву называют «Легендой русского рока». Сложно представить в нашей стране человека, который не знал бы песен этой группы, даже если и родились спустя много лет после их выхода в свет.

В этот вечер всем залом будем подпевать хитам «Кто виноват?», «По дороге разочарований», «Научи меня жить», «Снилось мне», «Снежная баба» и многим другим. И, главное, теперь бессменный лидер Алексей Романов и его команда на концертах не только радуют поклонников давно полюбившимися хитами, но и представляют на их суд совершенно новый материал. Всё, как мы любим: фирменный и узнаваемый голос, глубокая лирика и музыка, которые никого не оставляют равнодушным.
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
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