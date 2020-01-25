Песня группы «ТаТу» получила платиновый статус в Великобритании

13:59

Одиозный хит группы «ТаТу» «All The Things She Said» получила платиновый статус в Великобритании,

О награждении английской версии песни «Я сошла с ума» сообщается на официальном сайте Британской ассоциации производителей фонограмм (bpi), передает РИА Новости. С момента релиза композиции в 2002 году, по миру было продано 600 тысяч копий. Этого было вполне достаточно для присвоения треку такого высокого статуса.

«All The Things She Said» остается единственной работой российских музыкантов, которая возглавляла британский чарт UK Singles Chart четыре недели подряд.

Трек входил в первую десятку по продажам во Франции и Великобритании.

Песня «All The Things She Said» до сих пор в ротации на многих зарубежных радиостанциях, а клип на нее с 2009 года набрал более 200 миллионов просмотров на YouTube.

