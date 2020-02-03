Шура Би-2 получил в день своего 50-летия новую песню и клип

15:59

Премьера сингла и клип «Пекло» от «Би-2» приурочена к 50-летию Шуры Би-2, которое музыкант празднует 3 февраля.

В релиз также вошли ремикс российской электронной группы Mages и песня «Мосты», созданная творческим гуру Би-2 – Михаилом Карасёвым. «Мосты» вместе с Шурой Би-2 исполнила бывшая вокалистка группы «Озера», представительница молодого поколения музыкантов Лиза Громова, которая выступила также автором части текста песни.

В создании сингла «Пекло» приняли участие ведущие профессионалы музыкальной индустрии мира. Сведение трека проходило в Лондоне в мастерской обладателя Grammy Эдриана Бушби, а мастеринг - руками известного инженера Брайана «Big Bass» Гарднера в Лос-Анджелесе. Режиссером ошеломительного видеоклипа стал Макс Шишкин, известный по работе с Элджеем, Jah Kalib и Иваном Дорном.

«Пекло» — первая совместная работа Би-2 и Макса. «Шура мне скинул трек и, послушав его, я дико кайфанул. Очень хотел снять клип в стиле альтернативных 90-х: с определенным стилем, с определенным вижуалом, на определённые линзы, с определённым монтажом, художкой. Сразу подумал про свою съёмочную группу: «Они бы просто умерли от счастья!». Это проект, которым я и моя команда будем болеть и гордиться, настолько, что сможем родителям показать!», - сообщил Макс.

Клип с первых секунд погружает зрителя в фантасмагорию ночных кошмаров с гнетущей атмосферой survival horror. Лёва Би-2 отметил, что инфернальный характер песни и основной рефрен «Если ты в пекло, то я за тобой» стали проявляться уже в процессе написания музыки: «Конечно, творчество сталкеров мрачных уголков подсознания – Мэрилина Мэнсона, Дэвида Боуи «электронного периода» – оказало огромное влияние на нас, но в работе над аранжировкой и звуком мы ни на кого конкретно не ориентировались. Чего не скажешь о клипе, который мы сознательно старались стилизовать под эстетику гранжа 90-х. Режиссёр Максим Шишкин, с которым мы работаем впервые, оказался истинным адептом зловещего символизма!».

Впрочем, по словам музыканта, мрачная эстетика сингла нового альбома вовсе не означает, что вся новая пластинка будет выдержана в едином стиле: «Если говорить о настроении грядущего альбома, то оно обещает быть абсолютно непредсказуемым, как и время, в котором мы сейчас живём», - заметил Лёва Би-2.

