Ансамбль Северного флота не пустили в Норвегию

10:45

Ансамблю песни и пляски Северного флота закрыли въезд в Норвегию.

Артисты должны были выступить на февральском культурном фестивале Barents Spektakel в городе Киркенесе, однако им запретили въезжать на территорию страны, сообщает Интерфакс. Мотивация следующая: для получения визы необходимо сдать отпечатки пальцев. Загвоздка в том, что российским военнослужащим запрещено проходить такую процедуру.

По мнению директора фестиваля Любови Кузовниковой, «на культурное сотрудничество влияет политическая напряженность между Россией и Норвегией». Тем более, хор уже приезжал в город и выступал на праздновании 75-летия освобождения Финнмарка от фашистов. Тогда в отношении ансамбля было сделано исключение, так как торжество в честь освобождения Финнмарка является важным событием.

Любопытно, что Минобороны не планировало посылать на сей раз ансамбль на фестиваль.

