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Ансамбль Северного флота не пустили в Норвегию

10:45 5.02.2020
Ансамбль Северного флота не пустили в Норвегию
Фото: Минобороны России

Ансамблю песни и пляски Северного флота закрыли въезд в Норвегию.

Артисты должны были выступить на февральском культурном фестивале Barents Spektakel в городе Киркенесе, однако им запретили въезжать на территорию страны, сообщает Интерфакс. Мотивация следующая: для получения визы необходимо сдать отпечатки пальцев. Загвоздка в том, что российским военнослужащим запрещено проходить такую процедуру.

По мнению директора фестиваля Любови Кузовниковой, «на культурное сотрудничество влияет политическая напряженность между Россией и Норвегией». Тем более, хор уже приезжал в город и выступал на праздновании 75-летия освобождения Финнмарка от фашистов. Тогда в отношении ансамбля было сделано исключение, так как торжество в честь освобождения Финнмарка является важным событием.

Любопытно, что Минобороны не планировало посылать на сей раз ансамбль на фестиваль. 
 

Темы: Норвегия, Российский Военно-морской флот, Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки
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Комментарии читателей
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05.02.2020, 13:19
Гость: гнус

И опять же ничего удивительного!Пока в Кремле "не задуют свежие ветры перемен", запреты,отстранения,санкции и прочие "воспитательные меры"англосаксов будут продолжатся!Ну нечего, "галерному рабу" вместе с тысячами регулярно пересаживаемыми "помощничками" противопоставить этим "наездам"!С допингом и то разобратся нет "тямы",поэтому все ОИ и ЧМ пройдут без сборной России под своим Государственным флагом!И это только одна(из многочисленных)"визитных карточек"ВВП.Слабак и дилетант оказался "галерный",а амбиции были ......"Застой"и "болото" похлеще брежневского.
05.02.2020, 12:59
Гость: gvozd

для получения визы необходимо сдать отпечатки пальцев
---
весь мир превратили в тюремную зону, а людей в преступников..
когда во франции (ну кто еще мог это придумать) начали у Некоторых рецидивистов брать отпечатки пальцев - вся пресса и просвещенное общество ужаснулись нарушению прав человека французской полицией.. это называли бесчеловечным попранием достоинства и человеческих прав.
сегодня, никто об этом даже не вспоминает - о достоинстве и правах..
страшная штука этот государственный тоталитаризм и пропаганда.
05.02.2020, 12:45
Гость: личный опыт

Ничуть не удивлен.
Норвегия неукоснительно соблюдает указание Фашингтонского обкома, что бы значит ВСЕ новорожденные норвежцы были с примесью мигрантов из Африки.
Конечно, появление в Норвегии красивых и стройных русских мужчин не входит в планы мировой закулисы.
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