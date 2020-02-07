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Андрей Малахов объявил акцию «Найти Дмитрия Маликова»

16:59 7.02.2020
Премьера нового клипа Дмитрия Маликова «Вместе веселей»
Стоп-кадр с YouTube
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Премьера нового клипа Дмитрия Маликова «Вместе веселей» состоялась в кинотеатре «Романов Синема» 7 февраля.

Автором песни выступила одна из создательниц группы «ТаТу» Елена Кипер, с которой Дмитрий Маликов сотрудничает в течение последних пяти лет. Клип создавался в творческой лаборатории Кипер «Я режиссер». Певец заявил, что Елена постоянно держит его в творческом тонусе, в частности, не дает ему уйти из поп-музыки, хотя певец периодически порывается это сделать.

Клип основан на современных актуальных трендах. Сюжет ролика – пестрый и мозаичный. Настоящий и картонный Дмитрий Маликов, по сюжету, оказываются в разнообразных локаций и переживают серию головокружительных приключений. Особенно увлекательной вышла линия с певцом, оказавшимся в типовой многоэтажке спального района, где в оборот его взяла женщина с пышными формами и большой душой.

На презентации Дмитрий Маликов долгое время не появлялся. Организаторы при дистанционном содействии Андрея Малахова и Юлии Барановской были даже вынуждены объявить всеобщую акцию «Найти Дмитрия Маликова». В итоге выяснилось, что заметно исхудавшего артиста похитила габаритная деятельная героиня клипа, которая вынесла певца к гостям премьеры на собственных руках. Акция же «Найти Дмитрия Маликова» актуальность при этом не потеряла, потому что благодаря клипу обнаружить исполнителя песни «Вместе веселей» каждый желающий теперь может в своем сердце.
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
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