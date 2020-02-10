Элтон Джон завоевал «Оскар» за лучшую песню к фильму

10:52

Награду «Оскар» в номинации «Лучшая песня к фильму» получили Элтон Джон и Берни Топин за песню «(I'm Gonna) Love Me Again» к фильму «Рокетмен».

В номинации также были представлены Stand Up Синтии Эриво, Джошуа Кэмпбелла («Гарриет»), I'm Standing With You Дайан Уоррен («Прорыв»), I Can't Let You Throw Yourself Away Рэнди Ньюмана («История игрушек 4»), Into the Unknown Роберта Лопеса, Кристен Андерсон-Лопес («Холодное сердце 2»), сообщает RT.

Ранее премию «Оскар» за лучший монтаж звука получил фильм «Ford против Ferrari», а премию в номинации «Лучший звук» получила картина «1917».

Напомним, что музыка Элтона Джона была также использована в новой версии фильма «Король Лев», по поводу которого композитор высказывался критически.

