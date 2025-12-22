Tracktor Bowling «Шаги по стеклу» (двойной прозрачный винил)

Исполнитель: Tracktor Bowling, Название: «Шаги по стеклу», Стиль: альтернативный рок; Год: 2025

Группа Tracktor Bowling является своего рода связующим звеном между двумя поколениями российских альтернативщиков. Образовалась команда еще в 1996-м когда были востребованы проводимые в ДК имени Горбунова «Учитесь Плавать», популяризирующие такую музыку. А еще до заветного «моего 2007-го» - золотых времен канала A-One – в Tracktor Bowling появилась новая вокалистка Лусинэ Геворкян, фактически вдохнувшая в группу вторую жизнь.

Второй альбом с участием Лу «Шаги по стеклу» (первый - «Черта» 2005 года) увидел свет в 2006-м. Пластинка сверкала всеми пятьюдесятью оттенками серого, проецируя разные стадии депрессивного состояния. Лусинэ Геворкян то пела бессильным голосом, то впадала в ярость и переходила на гроулинг. Тексты песен больше похожи на забрызганное лоскутное одеяло безнадежного чахоточного больного. Строчки-выкрики разделены сплошными многоточиями, при этом иногда откровения идут взахлеб, на них не хватает одной строки, и они переносятся на следующую. Иногда лучше вовсе молчать, чем говорить, и, возможно, понимая это, музыканты потчуют нас инструменталами — тревожным преодолением рубежа «33» и эмбиентом «Opit».

Каждая песня и впрямь напоминает мучительный шаг босой ноги по разбитому стеклу. Такое путешествие невыносимо, но и необходимо, потому что с каждым таким опытом героиня постепенно прозревает. Недаром на обложке изображена стопа, сквозь которую прбивается полный боли взгляд. А на обороте — портрет самой Лу, больше напоминающий кадр из фильма ужасов. По законам хоррора построены и многие песни альбома - «Улица отчаяния», «Вас больше нет», «Не сестра», «Попробуй мою боль» и др.

Неоднозначное впечатление производят попытки героини установить диалог с Богом. С одной стороны, песни из этой серии «Мы твои дети» и «Период распада» представляют собой сплошной сгусток необоснованных обвинений в адрес Творца. С другой — героиня не снимает ответственность и с себя, прямо заявляя Всевышнему, что «Ты — это я».

Примерно по такой же схеме выстраивается коммуникация и с любимыми. Отношения между неравнодушными друг другу сердцами настолько исковерканы, что порою для установления статуса кво необходима ложь («Солгу»). Неудивительно, что все это перерастает в зависимость друг от друга и в гибридные отношения. Но финальная песня «Твоя» все же оставляет надежду на зарождение какого-то подобия доверия друг к другу. Созидательной вышла и песня «Обреченные», мотивирующая альтернативность на занятия музыкой, хотя и честно предупреждающая, что особых преференций с этого процесса они, скорее всего, не получат.

Зато массу положительных эмоций, несмотря на мрачный настрой альбома, получат его обладатели в виниловой версии, выпущенной лейблом Moroz Records. Звук плотный и объемный — филигранная работа финских звукоинженеров подчеркнута новым грамотным мастерингом. Дизайн первого подарочного издания CD бережно сохранен — даже на развороте конверта с текстами песен. Две пластинки сделаны из прозрачного материала, напоминая собой заявленное в название релиза стекло. Вид их, признаться, настолько впечатляет, что вы, только завидев переиздания, намертво вцепитесь в него — даже если вам вдруг группа Tracktor Bowling не до конца близка.