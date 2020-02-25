Лещенко защитил украинскую певицу, затравленную из-за 23 февраля

11:59

Певец Лев Лещенко утешил украинскую артистку Анну Корсун, более известную как Maruv, которую комментаторы затравили за ее пост с поздравлением с 23 Февраля, предложив ей спеть дуэтом.

Лещенко признался, что несколько лет следит за творчеством певицы. «Это потрясающая совершенно певица, очень красивая и продуктивно работающая, великолепно двигается. Это явление в европейской жизни, я считаю: необычная, очень стильная, очень профессиональная», — сказал артист телеграм-каналу «Подъем».

Лещенко отметил, что не знаком с Maruv лично, однако посоветовал ей «бросать эту родину, которая ее гнобит и не воспринимает», и приехать в Москву. «Мы ей поможем. Будет выступать и радоваться жизни», — заключил певец.

Ранее певица пожаловалась в соцсетях, что соотечественники ее травят из-за поздравления с 23 февраля. «У меня опять развелся с… в комментариях из-за того, что я поздравила мужчин с 23 Февраля. У меня папа служил, дедушка служил в Советской армии, хочу и поздравляю», — написала артистка и нецензурно выругалась.

