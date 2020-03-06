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Сын Высоцкого возмутился вербовкой ФБР с помощью фото Жеглова

13:21 6.03.2020
Сын Высоцкого возмутился вербовкой ФБР с помощью фото Жеглова
Кадр с сайта kino-teatr.ru

ФБР своеобразно призналось в любви к Владимиру Высоцкому, пытаясь с его помощью вербовать жителей России.

Постер с изображением Владимира Высоцкого в роли Глеба Жеглова из фильма «Место встречи изменить нельзя» американское ведомство опубликовало в социальных сетях.

Хранитель наследия певца и актера – его сын артиста Никита Высоцкий признался в беседе с «360», что ситуация ему неприятна. Сам прием контрразведки показался директору Дома Высоцкого на Таганке странным. «По-моему, глупость. То, что это связано с Высоцким, — да, мне не очень приятно. Но к Высоцкому это имеет только то отношение, что они его изображение взяли», — пояснил сын артиста. Актер заметил, что ни Высоцкий, ни Глеб Жеглов, в образе которого он красуется на постере ФБР, не ассоциируются у россиян с предательством.

Высоцкий-младший добавил, что вмешаться в ситуацию — особенно если это просто неудачный рекламный ход — ему бы хотелось. Актер хочет обсудить произошедшее с юристами и считает странным поведение американцев: обычно они уважают чужую собственность. «Кроме того, что это Высоцкий, это собственность киностудии, которая сняла. Там нарушены права — это совершенно очевидно. <…> Заранее понятно, что ситуация обреченная. Судиться в США с американцами, а тем более с ФБР практически бесполезно. Но свою позицию обозначить как-то надо», — заключил Никита Высоцкий.
 

Темы: Кино в России, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Отношения России и США, Федеральное бюро расследований США (ФБР)
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Комментарии читателей
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06.03.2020, 16:09
Гость: .

— Никак не могу, Штирлиц, привыкнуть к тому, что вы русский шпион! — сказал Борман.
— А что здесь такого?! Ленин, например — немецкий!
06.03.2020, 15:56
Гость: stalker

Более глупой затеи, чем веровать российских граждан, используя образ Жеглова или самого Высоцкого, в данном случае придумать сложно. Сильно сомневаюсь, что оба они были бы готовы предать свою Родину ради американских коврижек. Скорее в морду вербовщикам плюнули или пулю им в голову пустили.
06.03.2020, 14:50
Гость: гость

Шварценеггер сейчас подал иск за использование в России его образа. И сын Высоцкого может иск подать к ФБР.
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