Игорь Растеряев «Концерт с оркестром»

Исполнитель: Игорь Растеряев, Название: «Концерт с оркестром», Стиль: рок Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

Довольно долгое время Игорь Растеряев скептически относился к идее придать электрическое звучание своим исполняемым под гармонь песням. Еще в 2011-м, по инициативе комитета по молодежной политике, был снят второй вариант клипа на «Комбайнёров», аранжированный в духе сермяжного панка с дудками. Автор оказался не в восторге от результата, посчитав новое звучание «коммерческим».

Однако исполнителя продолжали донимать вопросами к перспективе записи с группой, и он решил дать разовые концерты в таком амплуа. Слово «амплуа» здесь, как ни странно, является, ключевым. Как профессиональный театральный актер, Растеряев всегда драматургически безупречно выстраивает каждую свою композицию, шлифуя каждую деталь. Исходя из этого, каким бы насыщенным ни был саунд, дополнительные инструменты всегда играют вспомогательную роль. Их можно сравнить с временно введёнными в труппу актерами, ни на йоту не отступающими от режиссерского замысла.

«Концерт с оркестром», как уже следует из его названия, представляет собой запись выступления Игоря Растеряева в родном Санкт-Петербурге со специально приглашенными музыкантами. Состав инструментов действительно необычен: помимо гармошки самого Растеряева, это – гитара, ударные, флейта, жалейка, скрипка и перкуссия. Так что и впрямь, скорее оркестр, чем рок-бэнд.

Дополнительные инструменты вплетаются в ткань исполняемых песен постепенно и дозированно. В «Безрукавочке» партии флейты ложатся едва заметными акварельными мазками. «Песня ангелов-хранителей звучит в ритмах цыганочки – и это явно неспроста. У Сергея Бобунца есть песня «Пока танцуют ангелы», а некоторые православные святые считали, что бесплотные силы проявляют свою любовь в танце. А какой танец наиболее прост и понятен русскому человеку?

Тяжелая артиллерия подключается, начиная с «Казачьей». Во вступлении этнические инструменты задают тему турецкого нашествия, ну а слаженно атакующая гитара и ударные дают им достойный «отпор». В «Весне» и «Ростов» музыканты играют плясовую. Во вступлении в «Русской дороге» как бы издалека звучащие «позывные» отражают известную тягу русского человека к странничеству.

Грохочущий «Поезд» Игорь Растеряев сам приводит в пример как песню, где участие группы наиболее ощутимо. Если перегруженная гитара имитирует ход железнодорожного состава, то духовые изображают гудок паровоза. В «Дальнобойной» атмосфера получилась чуть более разреженной.

Как бы ни велико было участие приглашенных музыкантов, их партии практичски нигде не меняют изначальную структуру песен. Лишь в финальных «Комбайнерах» Растеряев позволяет себе проскандировать под гитарный забой «слава вам, вам, вам!», но это – не более, чем декоративный реверанс в адрес пришедших на концерт зрителей.

Самые сокровенные песни «Ромашки» и «Георгиевскую ленточку» Игорь Растеряев исполнил под одну гармонь, и они совершенно не теряются на фоне остальных. Все-таки не зря он назвал в начале концерта происходящее «экспериментом». Попытка удалась, но есть ощущение, что на постоянной основе Растеряев этим заниматься все же не станет.