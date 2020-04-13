Конец Фильма «Город грехов»

Исполнитель: Конец Фильма, Название: «Город грехов», Стиль: рок, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

Евгению Феклистову нет равных в постановке диагнозов окружающей действительности. Но подобные оценки он чаще позволяет себе в публичных высказываниях, а в песнях его группы «Конец Фильма» предпочтение чаще отдаётся внутренним переживаниям. Эти две реальности музыкант ловко совместил в новом альбоме «КФ». А помогает ему в этом ёмкий кинематографический образ Города грехов.

Практически все знают о грехах против Бога и против других людей. Реже говорят о грехах против себя самого (отчаяние, праздность и др.), о которых и идет речь в песнях альбома. Прифанкованная «Зомбиленд» напоминает о «себя пожирающей плоти». Дискороковый «Город грехов» бесстрастно фиксирует всех нас, сгорающих пламени своих страстей. Аналогичная подробность о пребывании в огне добровольного ада мстерски вписана в пейзаж всеобщего увядания в маршевой «Осени».

Набросанный скупыми мазками социальный контекст альбома отнюдь не обещает скорого избавления от этих напастей. Двигаться некуда, потому что в хитовом «Новом дне» Феклистов афористично замечает: «Нет мечты, и вместо идеалов – только схемы». Причесанные под одну гребенку, лишенные индивидуальности и элементарных надежд люди уныло выбирают «из двух и больше зол» и «падают в снег лицом» в песне «Не было вестей». Использование в ней фрагмента «Быдло» из «Картинок с выставки» Мусоргского и обилие симфонических инструментов только усиливает ощущение тотальной обречённости.

Однако уныние – тоже смертный грех против себя, какими бы внешними обстоятельствами мы бы его ни пытались оправдать. «Помни: тьма лишает нас выбора, но не может лишить нас зрения», - говорится в стихотворном эпиграфе к CD-изданию альбома. Выход намечен в песне «Слово без ответа»: «Не будь продолжением тьмы – и найдёшь в себе свет». Только так «закончится вражда» в одноимённой полуакустической песне и прекратится непрестанно льющаяся с телеэкранов ложь и злоба.

Город грехов насущно нуждается в новом имени. Евгений Феклистов отнюдь не гарантирует успехов этих поисков, но предлагает нам хотя бы попытаться, доверившись законам любви…