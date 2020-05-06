Elvenking «Reader of the Runes Divination»

Исполнитель: Elvenking, Название: «Reader of the Runes Divination», Стиль: фолк-метал, Год: 2019

Обложка альбома. Предоставлена издателем

Вы слышали когда нибудь эльфийскую музыку? Если нет, тогда вам прямая дорога к дискографии Elvenking. Название этой итальянской группы переводится как «Королевство Эльфов». За 23 года сущесвования участники команды научились дистиллировать музыку эльфов.

Десятый альбом Elvenking сияет, как юбилейный уреал. Интро «Perthro» представляет собой эльфийский фолк в чистом виде, возносящий слушателя в заоблачные дали на тонких стрекозиных крыльях. В той же манере выдержано и начало следующего трека «Heathen Divine». Впрочем, дело здесь оканчивается забористым фолк-металом.

Два более-менее привычных по форме тяжеляка, шествующих следом, погоды не делают. Крылатый лесной народец изящно берет реванш в пятой песне «The Misfortune of Virtue», где игра на экологически чистом звуке с опорой на клавишные оборачивается метал-вальсом. Еще интереснее становится в следующей композиции «Eternal Eleanor», в которой металлическое буйство вырастает из звуков арфы.

Традиционная баллада «Diamonds in the Night» сменяется еще более традиционными боевиками. Однако эльфы не просто возвращаются, но и веско заявляют о себе в полифонической и богато оркестрованной заключительной вещи, длящейся без малого 10 минут.

Персональные источники вдохновения не подвели музыкантов и на этот раз. В Elvenking все спокойно…