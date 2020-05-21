Мех Мамонта «Глупый сиг»

Исполнитель: Мех Мамонта, Название: «Глупый сиг», Стиль: постпанк, Год: 2019

Обложка альбома. Предоставлена издателем

Есть ли жизнь после постпанка? Возможно, кого-то этот двойной «пост» способен довести до полного истощения. Однако небезызвестный Алексей «Экзич» Слезов дает более развернутый и неоднозначный ответ в рамках своего нового проекта «Мех Мамонта».

На вопрос «что ты сделал для постпанка в свои годы» Экзич имеет полное право вовсе не отвечать, а молча выложить на стол целую гору их дисков «Банды Четырех», «Ожога», «Соломенных енотов», «Министерства любви» и др., в записи которых ему довелось принимать участие. Были у него и персональные проекты, типа «Затерянных в космосе» и «Региона 77».

В отличие от последних, где ощутим ярко выраженный лирический герой со своей неутоленной болью и тотальным разочарованием, в «Мехе Мамонте» ощутимо некое отстранение. Позиция наблюдателя позволяет Экзичу чаще включать сарказм и сатиру. Впрочем, здесь это даже не Экзич, а некий его альтер эго Леха Мамонт — наподобие Васи Обломова и Валентина Стрыкало. Именно в такой системе масок не кажутся натужно пафосными инвективы в адрес мешающих жить «ватников и Нижнего Тагила в балласте» или идеализация саморазрушения в «Маргарине».

Для музыкантов круга Экзича характерно повышенное внимание к теме смерти. Не стоит удивляться, что иногда ментальный двойник автора умирает — как это, например, происходит в «Клоуне Блюме». Правда, маленького чуда, как в «Похоронах Шута» Александра Башлачева, здесь так и не происходит, и люди вокруг остаются такими же, как и были.

Альбом «Глупый сиг» фиксирует полное отсутствие иллюзий в эпоху окончательно победившего безвременья. И неважно, когда были написаны эти песни — в 1997-м (время создания музыки для «Внимание: Новинка» «Соломенных Енотов») или в 2017-м, к которому относится, пожалуй, программная песня альбома «Пессимист».

«Все бессмысленно и бесполезно — на обед у нас вяленый лещ», поет Экзич в «Пессимисте» - и следом в бонусно-трибьютном разделе альбома ее подхватывает ментально родственный музыканту Вис Виталис, тоже, в свою очередь носящий маску Могилы Братского в одном из своих многочисленных проектов Ex-Boyfriends. И тут же вступает в диалог с автором, замечая, что вяленый лещ — это совсем неплохо на сегодняшний день!

Кстати, кости у рыбьего скелета на обложке (лещ или все же сиг?) крепки и востры. Так что наверняка «Мех Мамонта» еще пригласит нас к дискуссии — и не раз.