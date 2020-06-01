Экс-участник «Отпетых мошенников» стал таксистом из-за карантина

11:46

Бывший солист поп-команды «Отпетые мошенники» Игорь «Гарик» Богомазов переквалифицировался в таксисты из-за отсутствия концертных заработков на карантине.

Такое решение артист принял с женой, которая ему семь месяцев назад родила ребенка, сообщает радио «Говорит Москва». Певец заявил, что не рассчитывает ни на какую помощь от государства как представитель музыкальной отрасли, наиболее пострадавшей в ходе коронавирусной самоизоляции.

Богомазов заметил, что заработков таксиста ему хотя бы хватает на еду для семьи и смеси с подгузниками на ребенка в эпоху постоянно повышающихся цен на товары первой необходимости.

Ранее мы сообщали, что ряд артистов, имеющих собственные ИП (Валерия, Николай Басков, Филипп Киркоров и др.) подали заявления на получении субсидии от государства в размере 12 300 рублей. Продюсер Иосиф Пригожин охарактеризовал нынешнее положение музиндустрии как «чудовищное».

