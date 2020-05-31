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Басков, Киркоров и Валерия подали заявления на субсидии от государства

10:32 31.05.2020
Басков, Киркоров и Валерия подали заявления на субсидии от государства
Николай Басков © KM.RU, Михаил Попов
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Российские артисты воспользовались возможностью получить субсидии от государства как представители наиболее пострадавших в условиях коронакризиса музыкальной и кинотеатральной отраслей.

Выплаты в размере МРОТ 12 300 рублей могут получить артисты, имеющие собственное ИП, в котором состоит от 3 до 10 человек, сообщает КП. Это может произойти только в том случае, если звезды имеют постоянный персонал и регулярно платят налоги.

Одним из первых заявление в налоговую службу на выплату «коронакризисного» пособия подал Николай Басков, сделав это еще 8 мая. Сейчас его прошение находится на сайте ФНС в стадии рассмотрения. Ходатайствовала о помощи и одна из трех компаний Филиппа Киркорова «Фил ФО Ю», занимающаяся торговлей одеждой.

Валерия, чей муж и продюсер Валерий Пригожин недавно затеял жаркую дискуссию о «пострадавших артистах», подала заявление 28 мая. Однако одна из ее компаний «Гуд Фуд Стайл», специализирующаяся на доставке еды, не прошла проверку из-за сокращения персонала.

Кроме того, заявления на субсидии подали Сергей Лазарев, Дима Билан, Чулпан Хаматова, Сергей Жигунов и продюсер Яна Рудковская.
 

Темы: Коронавирус, Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Федеральная налоговая служба РФ
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Комментарии читателей
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31.05.2020, 18:55
Гость: karelbabai

стразы .. осыпались народ старпёров слушать не хочет сами мы не местные домики за бугром обветшали государство помоги а то уедем
31.05.2020, 17:36
Гость: Когда нам ждать конца света, и явления пришествия Твоего?

И сказал Он им: "... И звезды спадут с небес..."
31.05.2020, 17:12
Гость: фома

не возможно потерять то, чего не имеешь.
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