Басков, Киркоров и Валерия подали заявления на субсидии от государства

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Российские артисты воспользовались возможностью получить субсидии от государства как представители наиболее пострадавших в условиях коронакризиса музыкальной и кинотеатральной отраслей.

Выплаты в размере МРОТ 12 300 рублей могут получить артисты, имеющие собственное ИП, в котором состоит от 3 до 10 человек, сообщает КП. Это может произойти только в том случае, если звезды имеют постоянный персонал и регулярно платят налоги.

Одним из первых заявление в налоговую службу на выплату «коронакризисного» пособия подал Николай Басков, сделав это еще 8 мая. Сейчас его прошение находится на сайте ФНС в стадии рассмотрения. Ходатайствовала о помощи и одна из трех компаний Филиппа Киркорова «Фил ФО Ю», занимающаяся торговлей одеждой.

Валерия, чей муж и продюсер Валерий Пригожин недавно затеял жаркую дискуссию о «пострадавших артистах», подала заявление 28 мая. Однако одна из ее компаний «Гуд Фуд Стайл», специализирующаяся на доставке еды, не прошла проверку из-за сокращения персонала.

Кроме того, заявления на субсидии подали Сергей Лазарев, Дима Билан, Чулпан Хаматова, Сергей Жигунов и продюсер Яна Рудковская.

