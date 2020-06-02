Владимир Кузьмин пристыдил артистов из-за жалоб на безденежье

12:23

Певец и гитарист Владимир Кузьмин распространил жесткое полемическое обращение к тем коллегам, которые жалуются на безденежье в эпоху COVID-19.

Автор «Симоны» и «Сибирских морозов» порекомендовал недовольным деятелям шоу-бизнеса вместо постоянных жалоб перечислить деньги врачам, которые «в скафандрах» спасают люде, передает РИА Новости. Кузьмин обратил внимание на то, что его музыканты продолжают зарабатывать и отнюдь не жалуются на жизнь. Гитарист выразил надежду, что вскоре ситуация наладится.

Ранее Валерия, Филипп Киркоров, Николай Басков другие звезды написали заявления на субсидии от государства в 12 300 руб. Сергей Шнуров их высмеял в новом стихотворном памфлете:

Все попрятались по гнездам

И вельможи и народ.

Далее певец саркастически, заметил, что в данной ситуации «голодней всех было звездам», вынужденным просить пособие.

