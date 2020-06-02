]]>
]]>
Главная Музыка Новости

Владимир Кузьмин пристыдил артистов из-за жалоб на безденежье

12:23 2.06.2020
Владимир Кузьмин пристыдил артистов из-за жалоб на безденежье
Владимир Кузьмин © KM.RU, Даниил Ремизов

Певец и гитарист Владимир Кузьмин распространил жесткое полемическое обращение к тем коллегам, которые жалуются на безденежье в эпоху COVID-19.

Автор «Симоны» и «Сибирских морозов» порекомендовал недовольным деятелям шоу-бизнеса вместо постоянных жалоб перечислить деньги врачам, которые «в скафандрах» спасают люде, передает РИА Новости. Кузьмин обратил внимание на то, что его музыканты продолжают зарабатывать и отнюдь не жалуются на жизнь. Гитарист выразил надежду, что вскоре ситуация наладится.

Ранее Валерия, Филипп Киркоров, Николай Басков другие звезды написали заявления на субсидии от государства в 12 300 руб. Сергей Шнуров их высмеял в новом стихотворном памфлете: 

Все попрятались по гнездам
И вельможи и народ.

Далее певец саркастически, заметил, что в данной ситуации «голодней всех было звездам», вынужденным просить пособие.
 

Темы: Коронавирус, Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.06.2020, 14:42
Гость: Петров

Может ему дополнительно, помимо звёзд,пристыдить религиозных адептов новой,точнее довольно старой, химеры и её раскрутчиков?
02.06.2020, 14:07
Гость: город 312

Кто знает, может быть "звёздам" и правда плохо. Я думаю кому из них отправить
100 рублей от моей скромной пенсии?
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации