Максим Фадеев причислил артистов своего лейбла к проституткам

12:22

Максим Фадеев сравнил потребительское отношение бывших артистов своего лейбла MALFA с проституцией.

Продюсер объяснил, что так же, как и женщины легкого поведения, его артисты проявляли любовь лишь за деньги. Такую ситуацию Фадеев охарактеризовал у себя в Инстаграме как «ад», поскольку его артисты воспринимали наставника лишь как «еду и трамплин».

За хорошую песню подопечные считали продюсера «Богом», за менее удачную – «врагом».

Напомним, что решение о роспуске лейбла MALFA Максим Фадеев озвучил осенью прошлого года. Среди тех, с кем продюсер расторг контракт, была экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина.

