]]>
]]>
Главная Музыка Новости

Максим Фадеев причислил артистов своего лейбла к проституткам

12:22 17.06.2020
Максим Фадеев причислил артистов своего лейбла к проституткам
Фото со страницы Максима Фадеева в соцсети

Максим Фадеев сравнил потребительское отношение бывших артистов своего лейбла MALFA с проституцией.

Продюсер объяснил, что так же, как и женщины легкого поведения, его артисты проявляли любовь лишь за деньги. Такую ситуацию Фадеев охарактеризовал у себя в Инстаграме как «ад», поскольку его артисты воспринимали наставника лишь как «еду и трамплин».

За хорошую песню подопечные считали продюсера «Богом», за менее удачную – «врагом».

Напомним, что решение о роспуске лейбла MALFA Максим Фадеев озвучил осенью прошлого года. Среди тех, с кем продюсер расторг контракт, была экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина.
  

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации