Джонни Кэш помог группе Blues Bastards пережить пожарную тревогу в Москве

Джонни Кэш помог группе Blues Bastards пережить пожарную тревогу в Москве

На майские праздники московские клубы будто сговорились — и практически совсем не проводят заметных концертов

На этом фоне «Мумий Тролль Music Bar» выглядит бодрячком. Несмотря на смену места дислокации (а, может, как раз и благодаря этому обстоятельству) заведение организовало множество интересных выступлений самых разных форматов. На Пасху 2 мая здесь, например, играла относительно молодая екатеринбургская группа Blues Bastards, которая наверняка еще покажет себя.

Появление Blues Bastards — сродни чуду. Давненько музыкально одаренная молодежь не уделяла столь пристального внимания тяжелому блюзу, совершенно не эксплуатируя при этом кавера, а сочиняя собственный крепкий англоязычный материал. Вокалист Николай Шабуневич своими жестами напоминает Джо Кокера, а глубоким, сочным и хрипловатым вокалом — Николая Арутюнова из «Лиги блюза». Впрочем, музыканты предлагают не зацикливаться на названии своей группы и напоминают, что сами они не ограничивают себя в жанровом и стилистическом отношении. Действительно, на концерте, помимо блюза, можно было услышать, и инди-рок, и гранж, и панк, и постпанк.

В Москву «бастарды» привезли свой новый альбом «Lights out». Вокалист много и охотно рассказывал о перипетиях, связанных с подготовкой релиза и, главное — донесением нового материала до публики. Презентацию в столице Blues Bastards намеревались устраивать еще чуть больше года назад. Тогда этому помешала пандемия коронавируса, в ходе которой закрылся на старом месте напротив Центрального телеграфа «Мумий Тролль Music Bar». Шабуневич признался, что даже из Екатеринбурга он пристально следил за судьбой площадки и несказанно рад, что на на Новом Арбате она обрела новое пристанище. Будучи радиоведущим, он совершенно четко определил при этом нишу «Мумий Тролль Music Bar» - «не камерный зал, но околоклубное пространство».

В клубе Blues Bastards задали такого жару, что в какой-то момент сработала пожарная тревога. Женский голос настоятельно просил покинуть помещение. Но Николай Шабуневич не растерялся и посетовал, что девушка говорит неритмично, иначе бы под ее объявление можно было бы что-нибудь сымпровизировать. А выйти из ситуации музыкантам помог… Джонни Кэш, которому они посвятили балладу, ознаменовавшую отмену немедленной эвакуации из зала.

Крайне в тему пришлась и припанкованная «Wash You Hands», которой, по словам Шабуневича, Blues Bastards «накликал» пандемию еще в 2019 году. Подобного рода песни располагали к танцам, чем посетители бара и воспользовались. Здесь обнаружилась разница в манере общаться между Николаем Шабуневичем и басистом группы Ильей Смироновым, что только добавляло концерту интриги. Там, где первый напористо призывал пускаться в пляс, второй рассудительно советовал: «Можете танцевать, если хотите». А когда группа вышла на бис, басист развеселил зал еще одной размеренной репликой: «Ну, раз вы просите».

Чтобы никто не обижался, Blues Bastards поставили точку в концерте, которыми прощаются со зрителями в своем родном городе. Благодаря этому московской публики не просто удалось почувствовать ауру уральской столицы, но и острое желание прикоснуться к ней еще. И Blues Bastards пообещали вернуться…

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