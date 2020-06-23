Иосиф Пригожин прокомментировал слухи о своем прогоревшем бизнесе

12:33

Иосиф Пригожин отрицает свою причастность к разорившейся компании здорового питания«Гуд Фуд Стайл».

Несмотря на то, что в другом названии этой фирмы No secret By Valeria содержится имя его жены – певицы Валерии, продюсер не подтвердил данные канала Mash о том, что он ее создавал вместе с бизнесменом и певцом Эмином Агаларовым. По слова Пригожина, у него есть один совместный бизнес с Агаларовым, но оперативной работой они не занимаются.

Два года назад «Гуд Фуд Стайл» оказалась на грани банкротства. В мае этого года владельцы компании подали заявление на получение «коронавирусной» субсидии от государства. Но ходатайство не было удовлетворено, так как в марте из компании уволили сотрудников

