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Иосиф Пригожин прокомментировал слухи о своем прогоревшем бизнесе

12:33 23.06.2020

Иосиф Пригожин отрицает свою причастность к разорившейся компании здорового питания«Гуд Фуд Стайл».

Несмотря на то, что в другом названии этой фирмы No secret By Valeria содержится имя его жены – певицы Валерии, продюсер не подтвердил данные канала Mash о том, что он ее создавал вместе с бизнесменом и певцом Эмином Агаларовым. По слова Пригожина, у него есть один совместный бизнес с Агаларовым, но оперативной работой они не занимаются.

Два года назад «Гуд Фуд Стайл» оказалась на грани банкротства. В мае этого года владельцы компании подали заявление на получение «коронавирусной» субсидии от государства. Но ходатайство не было удовлетворено, так как в марте из компании уволили сотрудников
 

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Бизнес и предпринимательство в России, Дефолты и банкротства в России
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