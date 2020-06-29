]]>
]]>
Главная Музыка Новости

The Rolling Stones не дали использовать Трампу песни в президентской гонке

14:21 29.06.2020
The Rolling Stones не дали использовать Трампу песни в президентской гонке
Фото с офстраницы группы в Facebook

Британская группа The Rolling Stones наложила запрет на использование Дональдом Трампом их песен в его предвыборной кампании.

Ранее действующий президент США активно обращался к наследию «роллингов», используя в своих целях такие их песни, как You Can't Always Get What You Want, Sympathy for the Devil, Brown Sugar и Start Me Up, сообщает Лента.Ру. Теперь компания по защите авторских прав BMI решила положить этому конец. Она направила Трампу соответствующее уведомление от лица группы и пригрозила ему судебными процессами.

Также Дональду Трампу запретили использовать свои творения Стивен Тайлер, Элтон Джон и Адель.
  

Темы: Дональд Трамп, Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Президентские выборы в США
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации