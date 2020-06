The Rolling Stones не дали использовать Трампу песни в президентской гонке

14:21

Британская группа The Rolling Stones наложила запрет на использование Дональдом Трампом их песен в его предвыборной кампании.

Ранее действующий президент США активно обращался к наследию «роллингов», используя в своих целях такие их песни, как You Can't Always Get What You Want, Sympathy for the Devil, Brown Sugar и Start Me Up, сообщает Лента.Ру. Теперь компания по защите авторских прав BMI решила положить этому конец. Она направила Трампу соответствующее уведомление от лица группы и пригрозила ему судебными процессами.

Также Дональду Трампу запретили использовать свои творения Стивен Тайлер, Элтон Джон и Адель.