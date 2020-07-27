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День Рождения Глеба Самойлова, 4 августа, «БЕРЕZЫ PARK»

13:46 27.07.2020
День Рождения Глеба Самойлова, 4 августа, «БЕРЕZЫ PARK»
Афиша. Предоставлена организаторами концерта

4 августа на открытой летней веранде «БЕРЕZЫ PARK» состоится празднование 50-летия культового музыканта

На сцене Глеб Самойлов и «The Matrixx» выступят с эксклюзивной праздничной программой из хитов «TheMatrixx» и «Агата Кристи». Отмечать свой день рождения на сцене, даря вам свое творчество и принимая в подарок эмоции зрителей для Глеба давно стало традицией. Праздничный концерт с приглашенными гостями на сцене по случаю десятилетия группы The Matrixx пройдет в ДК им. Горбунова, как и запланировано, 21 ноября, а пока встречаемся традиционно 4 августа в кругу самых близких и преданных поклонников и друзей Глеба Рудольфовича.

В духе времени количество мест ограничено и дистанцированно.

4 августа Парк «БЕРЕZЫ» м.Строгино, Строгинское шоссе владение 1«А» Сбор гостей в 19:00

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
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