Киркоров, Басков и Майданов снялись в клипе в поддержку Лукашенко

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Российские и белорусские артисты во главе с Филиппом Киркоровым снялись в клипе «Любимую не отдают» в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Цитата «Любимую не отдают» является отсылкой к фразе из предвыборного обращения Лукашенко к парламенту 4 августа по поводу того, что Белоруссия — любимая, а «любимую не отдают», сообщает ТАСС. В песне же звезды эстрады поют о славянской республике, что здесь их «дом и сердце» и там будут «жить и любить» их дети.

В июле этого года Филипп Киркоров на фестивале «Славянский базар» в Витебске получил награду из рук Александра Лукашенко, а у летнего амфитеатра была открыта персональная звезда артиста. Певец заявлял, что он видел от белорусского президента только хорошее.

Между тем белорусы атаковали инстаграм Николая Баскова с требованиями не выступать на концерте 17 сентября в поддержку Александра Лукашенко.