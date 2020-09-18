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Киркоров, Басков и Майданов снялись в клипе в поддержку Лукашенко

12:27 18.09.2020
Киркоров, Басков и Майданов снялись в клипе с цитатой из Лукашенко
Филипп Киркоров в Витебске. Фото с сайта fest-sbv.by

Российские и белорусские артисты во главе с Филиппом Киркоровым снялись в клипе «Любимую не отдают» в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Цитата «Любимую не отдают» является отсылкой к фразе из предвыборного обращения Лукашенко к парламенту 4 августа по поводу того, что Белоруссия — любимая, а «любимую не отдают», сообщает ТАСС. В песне же звезды эстрады поют о славянской республике, что здесь их «дом и сердце» и там будут «жить и любить» их дети.

В июле этого года Филипп Киркоров на фестивале «Славянский базар» в Витебске получил награду из рук Александра Лукашенко, а у летнего амфитеатра была открыта персональная звезда артиста. Певец заявлял, что он видел от белорусского президента только хорошее.

Между тем белорусы атаковали инстаграм Николая Баскова с требованиями не выступать на концерте 17 сентября в поддержку Александра Лукашенко.  

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Отношения России и Белоруссии, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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18.09.2020, 16:22
Гость: гнус

Этой публике без разницы кого "поддерживать"(оплачено),"голубоглазого" Кирилла жулика,михрютку алкаша убивца,.....или "луку",бегающего от своего народа с автоматом.Скоморохи,а сегодня ещё и "вирус",а жить-то надо.
18.09.2020, 16:20
Гость: Гость

Ну если дело в самой Белоруссии, а не конкретно в Лукашенко, тогда что мешает провести новые выборы уже без Лукашенко. Как это может помешать Белоруссии, и тем более России? Я вот сегодня еле голубя спровадила, который нагло перся в мою квартиру. На днях еле от соседского кота избавилась. Спрашивается, чего они все ко мне внаглую в квартиру лезут - что здесь медом намазано что ли, в отличие от других. Значит это они именно ко мне все лезут, а не в мой дом. Нет, ну то что они мне хотят что-то сообщить - это понятно. Но в том-то и проблема, что потом я этих гостей спровадить не могу - как будто бы они у себя дома. А вот в случае с Белоруссией, я очень сомневаюсь, что все ломяться именно к Лукашенко - он как раз нафиг никому не нужен...
18.09.2020, 16:14
Гость: Иван Иваныч

Медвежья услуга. Еще Боря Моисеев споёт и режим палет.
18.09.2020, 15:59
Гость: Иван

По себе судите или считаете, что мнение м.б. только одно?
18.09.2020, 15:34
Гость: err

А думаю, что лишать права высказаться тех, кому песня понравилась как минимум глупо. А еще - большинство не может боятся меньшинства по определению. Так что закрытие коментов - это проявление слабости и показатель неуверенности в себе. И это никак не касается процента слоняющихся по улице, проигрышей и прочего
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