Лукашенко на «Славянском базаре»: «Смотрите вперед — и тогда не будете болеть»

В Витебске завершил работу фестиваль искусств «Славянский базар», во время которого местные жители спрашивали - стоило ли рисковать , снаряжаясь в поездку?

Витебск – город вселенского искусства. Так было еще в XIX веке, когда железнодорожная развязка сделала этот райский уголок Белоруссии крупным концертным центром. А уж планетарные культурные проекты Казимира Малевича с глобальным переустройством художественной картины мира и запуском в космос супрематизма открыли здесь какой-то потусторонний портал, окончательно утвердивший Витебск в качестве своеобразного места силы.

«Славянский базар» поддерживает эту репутацию города на протяжении последних 29 лет. А словосочетание «планетарный масштаб» обрело в этом году буквальный смысл. Ведь в условиях непростой эпидемиологической ситуации «Славянский базар» остался единственным фестивалем на Земле!

На открытии фестиваля президент Белоруссии Александр Лукашенко (как всегда - без бумажки, горячо и убежденно) говорил о том, что в условиях грядущего передела мира «Славянский базар» остается единственным оплотом славянских народов и что фестиваль ни в кое случае нельзя ставить на паузу. «Смотрите вперед — и тогда не будете болеть», - подытожил «батька».

При этом нельзя сказать, что с коронавирусной инфекцией в Витебске обстановка идеальная. Местные жители рассказали, что за смену в одной из городских больниц умирает от этой напасти по 3-4 человека и что на протяжении двух месяцев кафе были закрыты на карантин. Некоторые витебчане осторожно у нас интересовались: стоило ли рисковать , снаряжаясь в поездку?

Конечно, стоило! За пять месяцев без концертов и артисты, и музыкальные журналисты оголодали (если не сказать – одичали). Певица Варвара призналась, что приехала бы на «Славянский базар» хоть на лыжах, а Алексей Глызин в порыве чувств изъявил желание остаться в Витебске навсегда. Елена Ваенга заявила, что, выходя на сцену, испытывает такую же интенсивную гамму чувств, как и при своем певческом дебюте 10 лет назад.

Несмотря на то, что фестивальную программу ужали с обычных 8-9 до 4-х дней, организаторы фестиваля постарались представить весь спектр музыкальных стилей. Свадебным поп-королем оказался Филипп Киркоров, которому открыли именную звезду у Летнего амфитеатра.

Любители джаза оказались сражены на открытии фестиваля инструментальным номером Игоря Бутмана, сыгравшего на саксофоне «Луч солнца золотого» и «Бременских музыкантов» в сопровождении контрабасиста и гитариста с винтажным инструментом. За рокеров отдувались «Земляне» с «Прости, Земля» и неизбежной «Травой у дома». На пресс-конференции участники группы признали, что оказались заложниками одной песне, но продолжают писать новые («Боже» и др.) и верят, что новая вершина у них еще впереди.

Подлинным глотком свежего воздуха стал концерт «Союзное государство приглашает» с участием оркестра «Фонограф-симфо-джаз» Сергея Жилина и эксцентричных вокалистов – Евгения Дятлова, Дмитрия Певцова, Сергея Волчкова и др. Начав со шлягера группы «Браво» «Этот город», участники марафона углубились в киномузыку, вспомнив песни из фильмов «Бриллиантовая рука», «Двенадцать стульев» и «Обыкновенное чудо». Блистательно выступил с «Островом невезения» Евгений Дятлов, который, не подражая Андрею Миронову, отрывался на сцене не меньше, чем он.

Что касается молодежного конкурса «Витебск 2020», то два его тура на сей раз утрамбовали в один день. Участникам пришлось непросто, и не все сумели быть до конца убедительными. На первом этапе «Славянский хит» представитель Армении Арутюн Хачатрян явно промахнулся с выбором песни, взяв не слишком вокально выразительную «Зеленый цвет твоих любимых глаз» Александра Розенбаума. На следующем этапе он уже пел богатую обертонами арию Иисуса Христа «I Only Want to Say» из рок-оперы Эндрю Ллойда Уэббера «Иисус Христос — суперзвезда», получил оценку на 8 баллов больше, но в число призеров так и не вошел. А гостья из Латвии Диана Пашко, хоть и заставила плакать весь зал, исполняя «Журавлей» Яна Френкеля, отклика у жюри почему-то не нашла.

Зато российская участница Елена Фрейман получила специальный приз «Песня — путь к содружеству». Победителем «Славянского базара» стал белорус Роман Волозев – при том, что у него было одинаковое количество баллов с украинской участницей Элиной Иващенко.

И это справедливо, ведь Белоруссия со «Славянским базаром» действительно оказалась впереди планеты всей!