«Славянский базар» стартовал в Белоруссии вопреки коронавирусу

XXIX фестиваль «Славянский базар» в Витебске может стать символом возвращения мирового сообщества к нормальной культурной жизни после пандемии

Вечером 15 июля российская делегация отправилась на традиционный фестиваль «Славянский базар» в Витебске. Отправилась вопреки всему — сомнениям, страхам, опасениям за здоровье близких.

Не все решились, но стоило в этот вечер прибыть на Белорусский вокзал, чтобы увидеть полное отсутствие поездов и… часы без стрелок как зловещий символ остановившегося «карантинного» времени. Российские журналисты и музыканты были доставлены в Витебск специальным поездом, места на которые распределялись согласно заранее составленным спискам уже перед самой посадкой. У каждого пассажира была справка об отсутствии COVID-19, которую однако на границе с Белоруссией ни у кого не проверили.

По сравнению с предыдущими годами, программа фестиваля была сокрашена и плотно спрессована в 4 дня — с 16 по 19 июля. Но музыкальный конкурс состоится — равно как и открытие именной звезды Филиппа Киркорова возле витебского летнего амфитеатра днем 16 июля. Среди других примечательных мероприятий — концерт «Союзное государство представляет» 17 июля с кинохитами в исполнении оркестра «Фонограф-симфо-джаз» под управлением Сергея Жилина, сборная солянка «Золотой хит» в ночь на 18 июля, показы в летнем кинотеатре у КЗ «Витебск»...

Уже состоялось две пресс-конференции. На одной из них Александр Яковлев познакомил гостей со своим Grand Melody Orchestra. Вечером 16 июля на официальной церемонии открытия «Славянского базара» Оркестр Яковлева представит номер, состоящий из трех «К» - интерпретации песен «Купалинка», «Косил Ясь конюшину» и «Калинку». «Благодаря фьюжену мы добиваемся интересных результатов, - признался Александр Яковлев. - Играя впятером, мы представляем более широкую музыкальную палитру, чем у симфонического оркестра».

Восьмого марта Grand Melody Orchestra дал большой концерт в Москве, после чего отправился на двухмесячный карантин из-за пандемии. До мая оркестр не репетировал вообще, а потом процесс постепенно возобновился. «Но лично я не сидел дома ни дня, - признался Яковлев. - Мы обклеили свой автобус надписями «Я тебе помогу» и развозили людям защитные маски. Судя по тому, что никто из нас не заболел, Богу оказалась угодна наша помощь».

С Денисом Майдановым Grand Melody Orchestra записали «Темную ночь» и «Катюшу». Из-за острова на стрежень и Hey Jude. А вот молодежь приобщать к серьезной музыке гопаздо сложнее. «Ломаю над этим голову второй год, - посетовал Александр Яковлев. - И кроме привлечения к записи наших номеров молодежи и коллаборации с ней вариантов нет. Хип-хоп — это, конечно, привет полный. Какие-то ассоциативные звуки, мелодий нет. Но кроме синтеза рэпа и народных песен, других способов заинтересовать молодежь я пока не вижу. С 1990 года государство молодежью не занималось. Поэтому поколение мы потеряли, с этим уже ничего не сделаешь»