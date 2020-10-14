Магелланово облако «Отражение»

Исполнитель: Магелланово облако, Название: «Отражение», Стиль: кардиовейв, Год: 2020

Песни группы «Магелланово облако» - островок хрупкой романтики в бушующем море нашей неспокойной жизни. В суете его можно и не заметить. Но в новом альбоме МО «Отражение» лидер группы Сергей Дворецкий честно предупреждает, что можно пролить горькие слезы, пройдя мимо его призрачной музы, которая сравнивается с падающей звездой. Что поделать, если «здесь так непросто с глазами наверх»...

Музыка не от мира сего, идущая от сердца к сердцу — в этом, пожалуй, главная суть альбома «Отражение». Параллелей «Магелланову облаку» можно подобрать много, но ни одна из них не приблизит к пониманию сути группы. Здесь и звонкоголосый трубадур Павел Кашин; и молочный брат по стилю кардиовейв - Fleur из Одессы; и герметичный «Високосный год», представитель которого Илья Сосницкий играет ныне и в «Магеллановом облаке».

Все чаще звучат сравнения с Борисом Гребенщиковым, и действительно песня «Ночь и сотня лет» могла быть навеяна его фразой «для нее прошла ночь, для него три тысячи лет», а адресат «Вести», как и в зачастую «Аквариуме», нечетко размыт между Богом и бонной. Добавим к этому незаслуженно забытую группу «Биплан», нишу которой «Магелланову облаку», кажется, все-таки удалось занять.

Все эти ассоциации, повторимся, ничего не значат сами по себе. «Магелланово облако» действует как отражатель той неприметной красоты, которая делала (и делает) столь же необъяснимо притягательными песни перечисленных исполнителей. Преград этому процессу нет ни в пространстве, ни во времени. Пример — заглавная песня альбома «Отражение», записанная дуэтом с Кираном О’Рейли из ирландской группы Hail the Ghost.

Если в вашем сердце живет хотя бы толика той нежности, которая ощутима в этой музыке, при контакте может случиться эмоциональный взрыв термоядерной силы. На «проклятые вопросы» бытия альбом вряд ли даст ответ, но поможет примириться с тем, что красота девушки «с пленительным лицом» должна остаться неприступной, чтобы сохраниться навечно и в том, и в этом мире.