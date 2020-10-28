Гражданская Оборона «На I Новосибирском Рок-Фестивале» (желтый винил)

Исполнитель: Гражданская Оборона, Название: «На I Новосибирском Рок-Фестивале», Стиль: панк-рок, Год переиздания: 2020

«Панк рок существовал в СССР только 20 минут — во время выступления «Обороны» в Новосибирске. Всё остальное — это уже пост-панк!» Таким многообещающим экзерсисом из книги «Пик Клаксон. Простуженный проспект» предваряется виниловый релиз с первым электрическим концертом «Гражданской Обороны», грянувшим прямо в День Космонавтики в 1987 году. Конечно, «ГО» всегда шла своим путем. Но даже спустя сакральные 33 года, минувшие с той поры, трудно в двух словах объяснить, что это вообще было.

Выйдя в 1986-м из психушки, оказавшийся в полной изоляции Егор Летов предложил свои услуги в качестве барабанщика братьям Олегу и Евгению Лищенко из омской группы «Пик Клаксон». А те как раз записывали концептуальную программу «Лечебница» своего проекта «Адольф Гитлер». Узнав об этом, Летов прыгал от восторга до потолка. Нежданный повод явить новинку народу представился уже в апреле 1987 года на I Новосибирском Рок-Фестивале. Из-за запрещенных местным ВЛКСМ выступлений «Звуков Му» и «АукцЫона» в программе образовалась дыра, которую решили заполнить «приличными омскими мальчиками».

Разве могли комсомольцы знать, что замена окажется явно не в их пользу? Звучавшие со сцены песни «Mein Kampf», «Железный карантин» и «Третий Рейх» ввели в ступор официозную часть зрителей. Хотя стоит ли лишний раз уточнять, что никакой «пропаганды фашизма» здесь не было и быть не могло. Достаточно послушать песню «Эй, брат, любер» где извечные люберецкие враги панков и металлистов саркастически описывались в терминологии гитлеровской Германии (нечто подобное позже проделала питерская группа «Объект Насмешек» в песне «Любер-юбер», и этот стеб был воспринят вполне адекватно).

Чинуши напряглись, но главное испытание их ждало впереди. После бодрого призыва «Сядем на танки» к микрофону из-за ударной установки прорвался Егор Летов и произвел четыре прицельных выстрела – «Тоталитаризм», «Я бесполезен», «Зоопарк» и «Страна дураков». Выступление сопровождалось приветствиями в адрес единомышленников из «Энска» и проклятьями «пластилиновым».

Песни, естественно, звучат в не вполне привычных аранжировках. По духу, это тот же панк, но сыгранный более гладко, чем потом предпочитал Летов. Забавно слушать сегодня «Я бесполезен», звучащую, как беззаботный бит от группы «Браво» и «Зоопарк» с почти «битловскими» вокализами от братьев Лищенко. Некоторые тексты тоже выглядели иначе. В «Я бесполезен» есть опущенная в более поздних редакциях подробность о воспрянувшей ж.., а в «Стране дураков» еще больше ненормативной лексики.

В то же время, в первом электрическом выступлении Летова обнаруживаем особенности, которые будут присущи его концертам до конца. «Зоопарк» прозвучит и на самом последнем выступлении «ГО» 9 февраля 2008 года в Екатеринбурге. А в финале «Страны дураков» совершенно стерта грань между присущим тексту шаманизмом и спонтанным сценическим перфомансом, что тоже является уникальной узнаваемой летовской чертой. Увы, эту особенность совершенно не оценил концертный звукооператор Александр Кириллов, напутствовавший Летова перед вынужденным уходом «парой ласковых». Однако сейчас мы понимаем, что в тот период это выступление просто не могло завершиться по-другому.

Первый электрический концерт «ГО» был выпущен лейблом Bull Terrier в 2016-м на CD в одной упряжке c «Лечебницей». Сейчас концерт доступен отдельно на виниле- в роскошной двустворчатой упаковке и на желтой пластинке, цвет которой напоминает о мешавших Летову «стоять на месте» желтоперах, благодаря которым он и стал тем, кого мы ценим.