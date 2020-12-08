Мара заявила о том, что пандемия коронавируса создана на Западе для контроля над людьми

Певица Мара дала большой концерт «Свет и Огонь» в ДК имени Горбунова 29 ноября

Темная пустая аллея Филевского парка навевала мысли о партизанских тропах. Людей на концерт пробиралось немного — не те времена, да и законодательно запрещено собирать более четверти зала. Но все, кому было необходимо в этот хмурый вечер получить заряд подлинной солярной энергии, внакладе не остались. Ради такого случая многие посетили Горбушку впервые в жизни, спрашивая к бывалых меломанов дорогу к ней.

Начав с боевого гимна «За мной», Мара произнесла речь о том, что сегодня в Горбушке собрались самые лучшие люди, не поддавшиеся паническим настроениям. «Вы чувствуете себя абсолютно хорошо, ходите на отличные концерты, имеете возможность петь вместе с нами, - рассуждала она. - Вы понимаете, насколько это ценно в наше время». Следующий хит «Самолеты» идеально подходил под хоровое исполнение, но, в то же время, и помогал не забывать о тех, кого уже нет с нами.

«Раненые города» помогали каждому отстаивать метафизически значимые участки фронта — свои собственные города, которые, вопреки всем географическим факторам, навсегда остались в сердце, Понимая это, Мара, решила устроить чуть позже перекличку городов, из которых поклонники прибыли на концерт. «Орел рулит!» - кричали самые активные. И это было отличным подаркам для Мары, которая устраивала несколько лет тур по таким вот городам-героям.

Кстати о подарках… Внимательные зрители отнюдь не забыли об отмечавшемся четырьмя днями раньше дне рождения. Громогласно поздравив певицу с праздником, ей вручили букет белых цветов. После этого уже не приходилось сомневаться в том, на чьей стороне она будет в решающий час Армагеддона, так достоверно описанном в неизменно высекающей слезы очищения песне «Мегиддо».

В ходе концерта Мара не раз радовалась абсолютно правильной мощной энергетике, которую она принимала от зала. Немало этому способствовала новая песня, премьера которой в черновом варианте состоялась еще на сентябрьском концерте в Мытищах. Нбез обиняков Мара спела о том, что думает о пандемии коронавируса:

Всем надеть цифровые намордники

И сидеть, пока нефть не поднимется….

Злободневный текст зрителей явно заинтересовал. Многие стояли и внимательно слушали, но Маре хотелось более живой реакции на этот адреналиновый гитарный забой, поэтому она пообещала спеть новинку на бис — с тем, чтобы уже зал ей подпевал. «Мы тут панк-рок выдаем, а вы стоите и слушаете», - посетовала она.

Перед «Революцией» Мара выдвинула свою версию происхождения коронавируса. «Пандемии, как и революции, создаются чужими — нерусскими — людьми», - заметила она. А ближе к финалу концерта добавила, что все пандемии задуманы как средство контроля над человечеством. Развеять же эту хмурь помогла композиция «Свет». Мара заметила, что за любой тьмой всегда приходит то, что помогает развеять уныние — поэтому и «Свет» был тоже сыгран еще раз на бис.

Концерт достиг своей цели — счастье переполняло через край. Особенно это стало заметно во время песни «Холодным мужчинам», когда на сцену выбежал огромный панк и начал зажигать с певицей. Обычно охрана в таких случаях пресекает веселье на корню, но в горбушке было все-по другому. Как выяснилось, это был большой друг группы — звукорежиссер Александр, который к категории бичуемых в песне индифферентных хозяев мира явно не относился, поэтому в этот момент на его стороне были Свет и Огонь.

