Песня «Пять минут» обошла по сборам в РАО западные рождественские хиты

Песня «Пять минут» обошла по сборам в РАО западные рождественские хиты

РАО подвело итог по сборам за использование новогодних песен в наступающем 2021 году.

Песня в исполнении Людмилы Гурченко «Пять минут» из советской комедии Эльдара Рязанова «Новогодняя ночь» собрала в полтора раза больше отчислений нежели два самых топовых рождественских западных хита - «Happy New Year» ABBA и «Last Christmas» дуэта Wham! С участием Робби Уильямса, сообщает РИА Новости. Сборы «Пять минут!» практически сравнялись с отчислениями за «Новогоднюю» «Дискотеки Авария», тоже любимой жителями России.

Текст песни «Пять минут» сочинил Владимир Лившиц, а музыку — Анатолс Лиепиныш, проходящий в РАО как Анатолий Лапин. Обоих уже нет в живых, однако отчисления достаются их наследникам.  

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