OZ «Forced Commandments»

Исполнитель: OZ, Название: «Forced Commandments», Стиль: хэви-метал, Год: 2020

«Ну, наконец-то олдскульный хэви-релиз!» Такими комментариями встречают бывалые маталлюги альбом финской группы OZ. На фоне новоделов, коммерческой конъюнктуры и прочих стилизаций этот релиз действительно выглядит глотком свежего воздуха. Ведь OZ существуют — страшно подумать — с 1977 года!

Выпустив пять пластинок, они распались в 1991-м… чтобы вернуться в 2010-м. Сначала финские хэви-волшебники отстрелялись ремейками на самих себя. К 2017-му разродились новым материалом. И, наконец, укрепили свои позиции вот этим релизом.

«Forced Commandments» - сильная во всех отношениях работа, вдохновляющая своей неброской самодостаточностью. Здесь практически нет провисающих моментов и слабых звеньев — всё лаконично и по делу. После лаконичного индустриального интро, не выделенного даже в обособленный трек, идет боевитая открывашка «Goin' Down» - без особых затей, но задающая правильный настрой под кодовым названием «готовность №1». Размеренная «Prison of Time» ободрит тех, кто уверен, что рцыарей от хэви пока не поубавилось.

Вкрадчивая «Switchblade Alley», начинаясь с партии моторного баса, развивается очень интригующе. «Revival» и «The Ritual» - эталонные боевички на все случаи жизни. Хитроумно устроена композиция «Spiders» с симфоничными и при этом стереоскопичными гитарными соло и мрачным бриджем — словно хриплый привет из проседающего склепа. «Long and Lonely Road» - обязательная в таких случаях дорожная баллада, инкрустированная партией акустической гитары. Динамичная «Liar» ставит жирную точку без малейших намеков на кляксу, но слушателей ожидает еще развернутый, но упругий постскриптум в виде трех бонусов.

«Forced Commandments» - лучшее средство от неизбежного январского сплина.