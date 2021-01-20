Тематическая статья про Niletto

18:37 20.01.2021

Niletto – творческий псевдоним молодого российского певца, музыканта и танцора, работающего в жанрах «рэп», «хип-хоп», «соул», «ритм-н-блюз».

Его настоящее имя – Даниил Сергеевич Прытков, возраст – 29 лет. Родился он 1 октября 1991 г. в Тюмени. Детские годы, образование В детстве семья мальчика неоднократно меняла место пребывания. В ранние годы он жил в Закамске, в возрасте семи лет переехал в Екатеринбург и поступил в школу. Параллельно – с девяти лет – Даня посещал танцевальные занятия и брал уроки вокала.

Получив среднее образование, юноша поступил на инженерно-экологический факультет Уральского государственного лесотехнического университета в Екатеринбурге, но проучился там только три курса. Даниил бросил учебу и устроился работать на стройку. Молодого человека по-настоящему влекла творческая деятельность. Одновременно со строительством он стал преподавать танцы. Становление и раскрутка В Екатеринбурге Даниил совместно со своим другом – Андреем Али – образовал музыкальную группу, которая вела концертную деятельность в екатеринбургских клубах, снимала клипы и ролики, имеющие большое количество просмотров в интернете, выпустила альбом. Прытков выступал в составе группы под псевдонимом «Данила Хаски». С 2015 г. он записывал танцевальные ролики со своим участием под известные треки и приобрел большую известность на просторах интернета. Перспективному исполнителю было мало Екатеринбурга, и в 2018 г. он отправился покорять Москву. В столице талантливый парень принял участие сначала в шоу «Новая звезда», потом в первом сезоне шоу «Песни» на ТНТ и сумел пройти пять туров. Затем он участвовал во втором сезоне, в котором ему удалось попасть в команду Тимати. С этого момента началась карьера Прыткова в шоу-бизнесе под псевдонимом Niletto. В одном из интервью музыкант признался, что придумал себе такое творческое имя, так как обожает зиму и не любит лето. Звездная песня Подлинную славу Niletto принес в 2019 г. трек «Любимка». Текст этой песни Вы сможете найти по этой ссылке https://rumedia.su/niletto-lyubimka-tekst-pesni-english-lyrics/.

Смысл песни заключен в любовном противоборстве между парнем и девушкой, купающихся в пьяной страсти и упивающихся своей битвой, которая не способна довести до добра. Обращение к противоречивой теме любви и войны, во все времена привлекающей людей, упоминание множества образов, понятий, сленга из современной культуры (ВК, deadline, Skyline, Contra, Mortal Combat, Blade 2), использование оригинального и эпатажного имиджа и популярной для XXI века рэп- и хип-хоп-культуры автоматически сделало Niletto кумиром среди молодежи. Харизматичный исполнитель знает толк в технологиях шоу-бизнеса! Но нельзя сказать, что он думает только о том, как бы заполучить побольше фанатов. Для него подобная стилистка органична, так как чувствуется его искренность и подлинная увлеченность тем, что он делает. 22 ноября 2019 г. увидел свет видеоклип на песню «Любимка», который быстро вошел в ТОП на YouToube, Apple Music и во «Вконтакте». Музыкальная деятельность, сотрудничество Niletto со своей командой активно дает концерты, участвует в музыкальных фестивалях, снимает клипы, записывает альбомы: «Хентай», «Ляля» (2018), «Голос черновиков» (2019), «Простым» (2020). Музыкант сотрудничает с другими исполнителями – в 2020 г. он записал трек «Fly 2» с Zivert и композицию «Краш» с Клавой Кокой. 8 ноября 2020 г. Niletto участвовал в MTV Europe Music Awards и победил в номинации «Лучший исполнитель»