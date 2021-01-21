Филипп Киркоров будет судиться с Литвой из-за запрета на въезд
Филипп Киркоров собрался обжаловать в суде решение Литвы о запрете на свой въезд в этом стране.
Право представлять свои интересы в судах Европы певец делегировал адвокату Александру Добровинскому, сообщает РИА Новости. Юрист подчеркнул, что его подопечный категорически против, чтобы музыка и спорт превращались в политические инструменты, а не объединяли людей.
Как мы уже писали, известие о запрете Киркорова на посещение прибалтийской республики сроком на пять лет появилось 19 января. Возглавляющая МВД страны Агне Билотайте посчитала, что своими постоянными визитами Киркоров прилюдно «оправдывал оккупацию» полуострова.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Филька-то сам все это для евро-пиаруса и организовал,кто вообще там его знает,клоуна этого ?никто,нет ни одного Хита.Видать,на га.сроли собрался :)))