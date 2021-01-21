Филипп Киркоров будет судиться с Литвой из-за запрета на въезд

13:04 21.01.2021

Филипп Киркоров собрался обжаловать в суде решение Литвы о запрете на свой въезд в этом стране.

Право представлять свои интересы в судах Европы певец делегировал адвокату Александру Добровинскому, сообщает РИА Новости. Юрист подчеркнул, что его подопечный категорически против, чтобы музыка и спорт превращались в политические инструменты, а не объединяли людей.

Как мы уже писали, известие о запрете Киркорова на посещение прибалтийской республики сроком на пять лет появилось 19 января. Возглавляющая МВД страны Агне Билотайте посчитала, что своими постоянными визитами Киркоров прилюдно «оправдывал оккупацию» полуострова.