Филипп Киркоров будет судиться с Литвой из-за запрета на въезд

Филипп Киркоров будет судиться с Литвой из-за запрета на въезд

Филипп Киркоров собрался обжаловать в суде решение Литвы о запрете на свой въезд в этом стране.

Право представлять свои интересы в судах Европы певец делегировал адвокату Александру Добровинскому, сообщает РИА Новости. Юрист подчеркнул, что его подопечный категорически против, чтобы музыка и спорт превращались в политические инструменты, а не объединяли людей.

Как мы уже писали, известие о запрете Киркорова на посещение прибалтийской республики сроком на пять лет появилось 19 января. Возглавляющая МВД страны  Агне Билотайте посчитала, что своими постоянными визитами Киркоров прилюдно «оправдывал оккупацию» полуострова.  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.01.2021, 14:15
    Гость: Юляша

    Филька-то сам все это для евро-пиаруса и организовал,кто вообще там его знает,клоуна этого ?никто,нет ни одного Хита.Видать,на га.сроли собрался :)))

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