Грамотно выбираем синтезатор: на что обратить внимание при покупке

20:44 18.02.2021

Вы любите сочинять композиции, но фортепиано слишком громоздко для вашего жилья?

Прекрасной альтернативой станет современный компактный синтезатор, который приятно удивит чистым звучанием и большим количеством возможностей. Сегодня в продаже можно увидеть множество разновидностей синтезаторов, предназначенных как для начинающих музыкантов, так и для профессионалов, которые Вы можете посмотреть и заказать на сайте МузZone - https://muzzone.kz/ru/sintezatory/

Что собой представляет синтезатор

Универсальный электронный клавишный инструмент синтезатор стал частым "гостем" в домах любителей музыки всех уровней. Его возможности и продуманное удобство пользования позволяют подбирать инструмент для любых целей.

Ведь синтезатор для начинающих даст возможность приобщить ребенка к искусству и научат ценить звук любого, кто решил изучать музыку. А профессиональные синтезаторы высокого уровня обеспечат все условия для создания уникальных композиций и аранжировок.

Кроме перечисленных, следующие достоинства современных синтезаторов обеспечили им популярность:

изучить, как научиться играть на синтезаторе, можно самостоятельно;

простота настройки;

мобильность и легкость;

доступность стоимости.

Каким образом сделать так, чтобы музыка на синтезаторе стала в радость, а процесс обучения стал максимально приятен и прост?

Выбираем синтезатор грамотно

В зависимости от параметров и целей осуществляется выбор оптимальной модели.

Восхитительная полифония, продуманная конструкция и удобство игры станут результатом грамотного приобретения синтезатора.

Число клавиш

Количество клавиш может существенно различаться: от 25 до 88 штук. Студийные мелодии можно исполнять на 25 клавишах. Сложные же партии "требуют" большего набора из 61 клавиши. Так, модели синтезаторов Korg приятно удивят возможностью выбора по количеству клавиш.

Особенности устройства клавиатуры

Существует несколько вариантов механизмов клавиатуры. Различаться они могут по устройству, звучанию, чувствительности к нажатию. Синтезаторная механика, полувзвешенная или взвешенная клавиатура, и от ваших предпочтений в исполнении зависит выбор вида устройства клавиатуры.

Возможность подключения к компьютеру

Наличие порта USB, интерфейсы MIDI, Thunderbolt, FireWire и другие дают возможность подключать клавишные инструменты к ПК и часто совмещаются с операционной системой IOS. Такая многофункциональность – залог дополнительных возможностей: облачного хранения, удаленного управления и воспроизведения.

Наличие входов и выходов

Благодаря специальной секции входа/выхода появляется возможность применять клавиатуру как рабочую станцию. Микшерные пульты, внешние усилители, акустические системы с помощью входов и выходов увеличивают возможности синтезатора. Он станет настоящей сценической установкой при подключении пульта, микрофона и плеера.

Использование контроллеров и возможность хранения информации

Колесо модуляции и колесо питча помогут улучшат качество воспроизведения звука. А дисплеи, особенно с сенсорными возможностями, облегчат процесс всестороннего управления.

Многие модели клавишных дают возможность хранения информации при помощи специальных входов для флеш-карт. А USB порт служит для перемещения данных с компьютера, размещать информацию в файлах облачного хранения.

Делаем вывод: Знание и учет особенностей комплектации и устройства синтезатора позволит подобрать оптимальный вариант инструмента. Например, синтезатор casio предлагается с достаточным количеством возможностей и по доступным ценам.

Выбираем синтезатор: гид по клавишным

Предлагаемые разнообразные модели синтезаторов, которые предлагаются ведущими производителями, являются клавишными инструментами. Они осуществляют воспроизведение звуков при помощи симплерного синтеза – благодаря им восстанавливаются ранее записанные звуки. В этом состоит отличие от аналоговых моделей, которые изменяют электрические сигналы, создающие свои тембры.

Сегодня значительную популярность приобретают аналоговые синтезаторы, которые имеют "ламповое" звучание за счет особого тембра. Такой особый вид звука востребован многими исполнителями, поскольку обладают высочайшей точностью.

Наличие семплерного синтеза дает возможность получать звучание нескольких инструментов: органа, фортепиано, струнные, духовые. Многие функции будут удобны для аранжировщиков, однако некоторые тембры подобных моделей можно охарактеризовать как скудные и нереалистичные.

Лимит тембров во внутренней памяти конкретной модели – немаловажный критерий выбора клавишного инструмента. Если целью является приобретение синтезатора и возможность сразу на нем играть, тогда специалисты рекомендуют остановить внимание на тех инструментах, которые оснащены большим количеством пресетов. А достаточное количество слотов памяти даст свободу творчеству: с ними можно самостоятельно создавать музыку.

Делаем вывод: Процесс выбора синтезатора – дело ответственное. Необходимо четко понимать собственные потребности, предпочтения в музыке путем анализа банка звуковых данных, которые можно найти в сети. Бюджет и изучение характеристик моделей синтезаторов также определят ваш выбор.

Выбрать качество и надежность

Современные и удобные в использовании, предоставляющие возможности для ценителей качественной музыки, клавишные синтезаторы существенно расширят рамки саморазвития как для начинающих музыкантов, так и для профессиональных исполнителей.

Широкий ассортимент позволяет каждому подобрать оптимальный вариант для своих целей. А тщательно продуманные и многофункциональные синтезаторы (например, производителя Kurzweil ) станут прекрасным дополнением к вашему музыкальному оборудованию.