Иосиф Пригожин окрестил Владимира Зеленского «бабаем» и «марионеткой»

Иосиф Пригожин окрестил Владимира Зеленского «бабаем» и «марионеткой»

Продюсер Валерии Иосиф Пригожин раскритиковал заведение уголовного дела украинцами против 23-х российских артистов, певших на открытии Крымского моста.

Имена исполнителей не разглашаются. Пригожин недоумевает, почему эту тему надо было ворошить спустя три года после самого события. Кроме того, продюсер назвал «фашизмом» игнорирование воли крымчан о воссоединении Крыма с Россией. При этом продюсер подчеркнул, что его супруга Валерия пела и продолжает петь в Крыму.

Невысокого мнения Иосиф Пригожин оказался и о действующем президенте Украине Владимире Зеленском. По мнению продюсера, поначалу были большие надежды, что молодой и энергичный политик решит проблемы страны. Однако Зеленский, по наблюдениям Пригожина, так и не стал настоящим президентом, всюду демонстрируя агрессию и ведя себя как «бабай» и «марионетка».  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 23.03.2021, 20:53
    Гость: Константин. И.

    Русский??? Если Зеленский по - вашему честный порядочный - комментарии излишни. А чего завидовать? Поезжай под крыло честного клоуна.

  3. 23.03.2021, 20:31
    Гость: Реалло

    ...А кто такой Зеленский???
    тоже весьма Успешный продюсер (на одних "Сватах" сколько намолотил,и по сей день молотит в России и окрестностях) и просто человек, НЕ имеющий своего мнения,лживый и продажный,плюющий сегодня в русскую руку,его,носатого окормляющую.

  4. 23.03.2021, 20:26
    Гость: Я так и не понял

    Кто все же бабай-,а кто моложе?То что оба марионетки это понятно,при том один старше другого...все смешалось в доме Облонских

  5. 23.03.2021, 18:17
    Гость: тд

    Каждый у кого одна из исторических родин окраина России или УССР,или Одесса,или Львов ,или Киев -мать городов русских ,или чоп какой до боли родной ..

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