Иосиф Пригожин окрестил Владимира Зеленского «бабаем» и «марионеткой»

11:53 23.03.2021

Продюсер Валерии Иосиф Пригожин раскритиковал заведение уголовного дела украинцами против 23-х российских артистов, певших на открытии Крымского моста.

Имена исполнителей не разглашаются. Пригожин недоумевает, почему эту тему надо было ворошить спустя три года после самого события. Кроме того, продюсер назвал «фашизмом» игнорирование воли крымчан о воссоединении Крыма с Россией. При этом продюсер подчеркнул, что его супруга Валерия пела и продолжает петь в Крыму.

Невысокого мнения Иосиф Пригожин оказался и о действующем президенте Украине Владимире Зеленском. По мнению продюсера, поначалу были большие надежды, что молодой и энергичный политик решит проблемы страны. Однако Зеленский, по наблюдениям Пригожина, так и не стал настоящим президентом, всюду демонстрируя агрессию и ведя себя как «бабай» и «марионетка».