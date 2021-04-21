Роскомнадзор потребовал снять ограничения на посты с гимном России

11:00 21.04.2021

Роскомнадзор потребовал от Facebook снять ограничения с материалов, содержащих гимн России, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ведомстве отметили, что Instagram ввел ограничения на пользовательские видеоролики с гимном РФ под предлогом "нарушения авторских прав".

В Роскомнадзоре подчеркнули, что "гимн, как и иные государственные символы, не является объектом авторских прав", и что "блокировка материалов, содержащих фрагменты государственного гимна РФ, недопустима".

"Систематические и целенаправленные попытки западных соцсетей блокировки контента, содержащего государственные символы России, оскорбляют граждан РФ. Призываем социальные сети уважительно относиться к значимым для россиян официальным символам РФ", - отметили в ведомстве.

Ранее Instagram удалил видео, на котором анапский муниципальный депутат Амазасб Эйриян поет российский гимн, из-за нарушения авторских прав.