Лайма Вайкуле окрестила «Ласковый май» несчастной музыкой для дебилов

Лайма Вайкуле окрестила «Ласковый май» несчастной музыкой для дебилов

Певица Лайма Вайкуле крайне уничижительно высказалась о творчестве поп-группы «Ласковый май».

В эфире шоу «Музыкалити» она вместе в ведущим Максимом Галкиным обсудила опусы молодых исполнителей. Артистка подвергла остракизму хит их «Тик-тока» «Мальчик на девятке», сравнив его с «Ласковым маем».

Галкин уточнил, дескать, настолько не нравится собеседнице «Ласковый май»? «Очень. «Белые розы» — для дебилов, понимаешь? Это тоже продается!» — убежденно заявила Вайкуле.

Телеведущий возразил, сказав, что песня является настоящим хитом, и спел припев. Сконфузившаяся Вайкуле немедленно попросила его остановиться; «Мы же говорим о музыке! А аранжировки, а вообще все? Это все такое несчастное… Мы портим вкус слушателей, дети не должны такое слушать».
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.06.2021, 16:13
    Гость: Ага.

    "Массовый лай" под руководством запредельного мошенника и понтомета Криворотова по кличке Разин - это наше ФСЁ!

  3. 04.06.2021, 14:45
    Гость: Странно

    Чем человек взрослее он должен становится, более зрелые. Тут в маразм впадают, тоже видно от зрелости .

  5. 04.06.2021, 14:16
    Гость: stalker

    А чем большинство современных исполнителей от своих слушателей отличаются ? Музыка для дебилов в исполнении дебилов. Полное взаимопонимание.

Все комментарии (6)
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© KM.RU, Алексей Белкин
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