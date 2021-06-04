Лайма Вайкуле окрестила «Ласковый май» несчастной музыкой для дебилов

13:51 4.06.2021

Певица Лайма Вайкуле крайне уничижительно высказалась о творчестве поп-группы «Ласковый май».

В эфире шоу «Музыкалити» она вместе в ведущим Максимом Галкиным обсудила опусы молодых исполнителей. Артистка подвергла остракизму хит их «Тик-тока» «Мальчик на девятке», сравнив его с «Ласковым маем».

Галкин уточнил, дескать, настолько не нравится собеседнице «Ласковый май»? «Очень. «Белые розы» — для дебилов, понимаешь? Это тоже продается!» — убежденно заявила Вайкуле.

Телеведущий возразил, сказав, что песня является настоящим хитом, и спел припев. Сконфузившаяся Вайкуле немедленно попросила его остановиться; «Мы же говорим о музыке! А аранжировки, а вообще все? Это все такое несчастное… Мы портим вкус слушателей, дети не должны такое слушать».

