Лайма Вайкуле окрестила «Ласковый май» несчастной музыкой для дебилов
Певица Лайма Вайкуле крайне уничижительно высказалась о творчестве поп-группы «Ласковый май».
В эфире шоу «Музыкалити» она вместе в ведущим Максимом Галкиным обсудила опусы молодых исполнителей. Артистка подвергла остракизму хит их «Тик-тока» «Мальчик на девятке», сравнив его с «Ласковым маем».
Галкин уточнил, дескать, настолько не нравится собеседнице «Ласковый май»? «Очень. «Белые розы» — для дебилов, понимаешь? Это тоже продается!» — убежденно заявила Вайкуле.
Телеведущий возразил, сказав, что песня является настоящим хитом, и спел припев. Сконфузившаяся Вайкуле немедленно попросила его остановиться; «Мы же говорим о музыке! А аранжировки, а вообще все? Это все такое несчастное… Мы портим вкус слушателей, дети не должны такое слушать».
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Массовый лай" под руководством запредельного мошенника и понтомета Криворотова по кличке Разин - это наше ФСЁ!
А не вся ли попса пишется для дебилов. как будто сейчас лучше.
Чем человек взрослее он должен становится, более зрелые. Тут в маразм впадают, тоже видно от зрелости .
Вот уж кто ..... так это Лайма, а она себя видимо за умную принимает.
А чем большинство современных исполнителей от своих слушателей отличаются ? Музыка для дебилов в исполнении дебилов. Полное взаимопонимание.