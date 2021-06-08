Николай Трубач лишился элитного жилья из-за многомиллионного долга

Николай Трубач лишился элитного жилья из-за многомиллионного долга

Судебные приставы выселяют певца Николая Трубача вместе с его женой Еленой Виршубской из элитной квартиры в Москве.

Такая ситуация образовалась из-за долга в 9 миллионов рублей. Общая же сумма задолженности артиста по просроченным кредитам составляет порядка 40 миллионов рублей, рассказали в программе НТВ «Ты не поверишь». Певец не спешит раскрывать подоплеки этой ситуации. Но, возможно, это случилось из-за запретов на концерты в пандемию коронавируса.

Николай Трубач прославился в 90-е хитами «Пять минут» и «Голубая луна». В XXI веке он вел затворнический образ жизни и не выпускал ярких песен. Однако на корпоративах певец по-прежнему оставался востребованным.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 08.06.2021, 17:53
    Гость: Юляка

    Откуда и по каким заслугам у этого ничтожнейшего притырка такие хоромы,и кто ему дает такие кредиты ?!?

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