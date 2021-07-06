Скоропостижно скончался экс-вокалист Uriah Heep Джон Лоутон

Бывший вокалист Uriah Heep Джон Лоутон скоропостижно скончался в Великобритании, сообщается в социальных сетях Uriah Heep.

Причина смерти 74-летнего музыканта не сообщается. Отмечается лишь, что он умер мирно у себя дома еще 29 июня, однако информация стала публичной лишь сейчас. 

"С огромным сожалением мы делимся поистине трагической новостью о внезапном уходе от нас Джона Лоутона. Вопреки сообщениям, его кончина не связана с какой-либо болезнью, что делает его скоропостижную смерть необъяснимой", - говорится в заявлении Uriah Heep.

Отмечается, что похороны музыканта пройдут только в присутсвии его семьи и близких друзей. 

Лоутон присоединился к Uriah Heep 1976 году. Он принимал участие в записи трех студийных альбомов «Firefly» (1977), «Innocent Victim» (1977) и «Fallen Angel» (1978). Из-за конфликта с Кеном Хенсли он покинул группу в 1979 году. Спустя годы отношения с бывшими коллегами наладились, и он несколько раз присоединялся к Uriah Heep, заменяя вокалиста Берни Шоу, когда тому требовалось восстановить здоровье.

Лоутон сотрудничал в различных проектах с такими рок-музыкантами, как Роджер Гловер, Дэвид Ковердейл, Гленн Хьюз, Иэн Гиллан, Пол Джонс, Тони Эштон.

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