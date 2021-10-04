Ветеран Великой Отечественной победил в «Голосе 60+»

09:00 4.10.2021

Михаил Серебряков одержал победу в четвертом сезоне шоу «Голос 60+» на Первом канале.

Ветеран Великой Отечественной войны, которому 97 лет, набрал с песнями «Моя любимая» Матвея Блантера и Евгения Долматовского, а также песню «Душечка», известную в исполнении Сергея Лемешева. 79,5 процента голосов. В качестве приза Серебярков теперь получит миллион рублей и право записи сингла. «Счастлив я, счастлив трижды, что меня теперь знают чуть-чуть. И я никогда не порву с песней, я буду стараться петь везде», - сказал триумфатор.

Наставником Михаила Серебрякова был Олег Газманов. «Как у него в песне поется: "Мы из той солдатской, из двужильной породы". И он стоял сегодня как скала, стоял, как будто на него шли вражеские танки, а он должен Родину защищать», - заметил певец.