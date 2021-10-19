Бывшая домработница заступилась за Аллу Пугачеву
Экс-домработница Аллы Пугачевой Людмила Дороднова сделала заявление в поддержку бывшей работодательницы.
По мнению Дородновой, сплетни к Пугачевой возникают из-за зависти к ее дару, а слухи о помогших ей пробиться связях — беспочвенны.
«На Аллу другие артисты злятся, потому что она такая одна, второй такой никогда не было и не будет, - заявила Дороднова «Собеседнику». - Хорошую песню написала для нее Лариса Рубальская «Живи спокойно, страна», каждое слово там прямо в точку. Не знаю, чем Пугачева всем мешает. Скорее всего, ей просто завидуют. Но Алла всегда сама всего добивалась, ей никто никогда не помогал».
Комментарии читателей Оставить комментарий
"...сплетни к Пугачевой возникают из-за зависти к ее дару, а слухи о помогших ей пробиться связях — беспочвенны". По поводу дара спорить бесполезно. Что есть, то есть. По поводу отсутствия связей это перебор. Без связей и в советские годы сделать карьеру было трудно. Будь ты хоть семи пядей во лбу. Хотя лично я в этом ничего плохого не вижу. А вот что касается того, что она у нас такая одна, то это не совсем так. Незаменимых людей нет. Да, каждый артист индивидуален. Но это не значит, что эту индивидуальность надо противопоставлять другим.