Бывшая домработница заступилась за Аллу Пугачеву

11:51 19.10.2021

Экс-домработница Аллы Пугачевой Людмила Дороднова сделала заявление в поддержку бывшей работодательницы.

По мнению Дородновой, сплетни к Пугачевой возникают из-за зависти к ее дару, а слухи о помогших ей пробиться связях — беспочвенны.

«На Аллу другие артисты злятся, потому что она такая одна, второй такой никогда не было и не будет, - заявила Дороднова «Собеседнику». - Хорошую песню написала для нее Лариса Рубальская «Живи спокойно, страна», каждое слово там прямо в точку. Не знаю, чем Пугачева всем мешает. Скорее всего, ей просто завидуют. Но Алла всегда сама всего добивалась, ей никто никогда не помогал».