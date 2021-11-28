Умер Александр Градский

Александр Градский © KM.RU

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. 

По данным газеты "Известия", артист ушел из жизни в 02:10.

26 ноября Александра Градского экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт. Как пишет издание, артист находился в нейрореанимации одной из московских клиник. У него произошел инфаркт головного мозга.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.11.2021, 17:18
    Гость: Да что ты знаешь, свиристелка?

    Ты что работаешь в вирусологии, коли утверждаешь, что никакого профессионального обсуждения проблемы ковида и его статистики не ведется?
    Все, что надо и можно делается. Только проблема во многом новая и неизвестная. И глупо ожидать от ученых большего, чем они ее понимают.

  3. 28.11.2021, 16:47
    Гость: могли бы уже и не плясать здесь на костях.

    Фашиваксерам .... , где и на чем плясать, в игнор уродов! Хотя бы на этой теме...

  4. 28.11.2021, 16:42
    Гость: Ничто на Земле не проходит бесследно,

    И юность ушедшая всё же бессмертна
    .....
    Покойся с миром, судьба сама все разложила.
    Спасибо. Прощай.

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