Умер Александр Градский
Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет.
По данным газеты "Известия", артист ушел из жизни в 02:10.
26 ноября Александра Градского экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт. Как пишет издание, артист находился в нейрореанимации одной из московских клиник. У него произошел инфаркт головного мозга.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ты что работаешь в вирусологии, коли утверждаешь, что никакого профессионального обсуждения проблемы ковида и его статистики не ведется?
Все, что надо и можно делается. Только проблема во многом новая и неизвестная. И глупо ожидать от ученых большего, чем они ее понимают.
Можно не в этой теме, пожалуйста?
Фашиваксерам .... , где и на чем плясать, в игнор уродов! Хотя бы на этой теме...
И юность ушедшая всё же бессмертна
.....
Покойся с миром, судьба сама все разложила.
Спасибо. Прощай.
Боже-ж ты мой....Как жалко то - не передать.Царство ему небесное.