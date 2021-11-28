Умер Александр Градский

Ты что работаешь в вирусологии, коли утверждаешь, что никакого профессионального обсуждения проблемы ковида и его статистики не ведется?

Все, что надо и можно делается. Только проблема во многом новая и неизвестная. И глупо ожидать от ученых большего, чем они ее понимают.