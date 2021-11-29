Десятый сезон шоу «Голос» завершится без Александра Градского

08:21 29.11.2021

Десятый сезон шоу «Голос», одним из наставников которого был умерший 28 ноября Александр Градский, будет доведен до финала.

Информацию распространила пресс-служба Первого канала 28 ноября 2021 года. «Первый канал скорбит об уходе Александра Градского – нашего друга, коллеги, учителя, самого успешного, одновременно строгого и чуткого наставника «Голоса», - говорится в некрологе. - Это нестерпимая боль для всех, кто занят на проекте с момента его рождения 10 лет назад, для всех нас. Градский, несмотря на плохое самочувствие, не бросил «Голос» до конца.

Для него было принципиально важным участвовать в подготовке и съемках новых выпусков. Даже когда съемочная группа уговаривала наставника ограничить нагрузку и отдохнуть, Градский оставался на площадке. Его последние работы, созданные совместно с участниками проекта, еще только выйдут в эфир. Мы считаем своим долгом довести 10-й сезон «Голоса» до конца в память об Александре Борисовиче. Решение о форме проведения финальных выпусков будет принято в ближайшее время».