Десятый сезон шоу «Голос» завершится без Александра Градского

Сезон шоу «Голос» завершится без Александра Градского

Десятый сезон шоу «Голос», одним из наставников которого был умерший 28 ноября Александр Градский, будет доведен до финала.

Информацию распространила пресс-служба Первого канала 28 ноября 2021 года. «Первый канал скорбит об уходе Александра Градского – нашего друга, коллеги, учителя, самого успешного, одновременно строгого и чуткого наставника «Голоса», - говорится в некрологе. - Это нестерпимая боль для всех, кто занят на проекте с момента его рождения 10 лет назад, для всех нас. Градский, несмотря на плохое самочувствие, не бросил «Голос» до конца.

Для него было принципиально важным участвовать в подготовке и съемках новых выпусков. Даже когда съемочная группа уговаривала наставника ограничить нагрузку и отдохнуть, Градский оставался на площадке. Его последние работы, созданные совместно с участниками проекта, еще только выйдут в эфир. Мы считаем своим долгом довести 10-й сезон «Голоса» до конца в память об Александре Борисовиче. Решение о форме проведения финальных выпусков будет принято в ближайшее время».  

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