В Госдуме выделили рэперов, не занимающихся пропагандой наркотиков

14:12 30.11.2021

По мнению депутатов Госдумы, Рэперы Баста (Василий Вакуленко) и Оксимирон (Мирон Федоров) не прибегали в текстах своих песен к пропаганде наркотических веществ, а хип-хоп-исполнителям, нарушившим российское законодательство, придется «отвечать за свои слова».

С подобным заявлением на радиостанции «Говорит Москва» выступила заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко во вторник, 30 ноября. «У нас есть законодательство, которое запрещает пропаганду наркотиков, и поэтому, если там реально есть пропаганда, наши силовики имеют право привлекать по этой статье. Хочу сказать, что у Басты и Оксимирона, насколько я помню, такого не было в текстах. Они о другом пели», — перечислила артистов чиновница

Напомним, что Госдума начала борьбу с рэперами, которые, по мнению думцев, пропагандируют употребление наркотиков. Под раздачу попали сбежавший в Дубай Моргенштерн (Алишер) и OG Buda (Григорий Ляхов).